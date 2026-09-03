L’annonce avait été faite en juin, lors du 30e anniversaire de la Fondation du patrimoine. À l’occasion des Journées du patrimoine – qui auront lieu cette année les 19 et 20 septembre –, le ministère de la Culture a officialisé le lancement d’un Pass patrimoine qui permettra d'accéder à plusieurs centaines de châteaux, musées et monuments partout en France. L’objectif ? favoriser la découverte culturelle à l’échelle du territoire et générer de nouvelles ressources pour les sites concernés.
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