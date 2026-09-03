L’annonce avait été faite en juin, lors du 30e anniversaire de la Fondation du patrimoine. À l’occasion des Journées du patrimoine – qui auront lieu cette année les 19 et 20 septembre –, le ministère de la Culture a officialisé le lancement d’un Pass patrimoine qui permettra d'accéder à plusieurs centaines de châteaux, musées et monuments partout en France. L’objectif ? favoriser la découverte culturelle à l’échelle du territoire et générer de nouvelles ressources pour les sites concernés.

chuter les recettes de nombreux musées et monuments en France, la mise en place d’un Pass patrimoine dès le mois de septembre apparaît bienvenue. « Le patrimoine culturel est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. » Ce principe fondamental est inscrit dans la Convention de l’Unesco depuis 1972. Alors que la canicule de l’été 2026 a faitde nombreux musées et monuments en France, la mise en place d’un Pass patrimoine dès le mois de septembre apparaît bienvenue.