Crédits : Shutterstock

Rares sont ceux à ne pas être fascinés par l’espace. Pour preuve : le 12 août dernier, des millions de Français étaient réunis pour assister à l’éclipse solaire (avec des lunettes, espérons-le !). Alors que la française Sophie Adenot est à bord de l’ISS depuis le mois de février, nous avons imaginé, grâce à ce qu’elle a partagé sur les réseaux sociaux, à quoi pouvait ressembler une journée type dans l’espace ! Prêts pour le décollage ?

Non seulement Sophie Adenot est la deuxième femme française de l'histoire à effectuer un vol dans l'espace, mais c’est aussi la première à documenter son quotidien et à le partager sur les réseaux sociaux. Une semaine après sa première sortie historique, Sophie Adenot est retournée à l’extérieur de la Station spatiale internationale, mardi 25 août, pour poursuivre le remplacement d’une antenne défectueuse.

Envie de lire la suite ?
Nos articles en intégralité à partir de 1,99€/mois
sans engagement
(annulable à tout moment)

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous juste en dessous

Lisa Begouin
Journaliste. Si la curiosité est un vilain défaut, elle m'a permis d'en faire mon métier ! Je suis ravie de faire partie de l'équipe d'ÉcoRéseau Business, dont l'objectif est d'informer avec un regard constructif et optimiste. Dans mes articles, je m'efforce de rester aussi objective que possible… sauf quand il est question de Bordeaux, ma ville de cœur !

À lire aussiPLUS DE L'AUTEUR