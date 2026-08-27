Rares sont ceux à ne pas être fascinés par l’espace. Pour preuve : le 12 août dernier, des millions de Français étaient réunis pour assister à l’éclipse solaire (avec des lunettes, espérons-le !). Alors que la française Sophie Adenot est à bord de l’ISS depuis le mois de février, nous avons imaginé, grâce à ce qu’elle a partagé sur les réseaux sociaux, à quoi pouvait ressembler une journée type dans l’espace ! Prêts pour le décollage ?
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