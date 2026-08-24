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Qui ? Nomad’s

Quoi ? Un service de prestations de bien-être à destination des bars, restaurants, écoles, hôpitaux et entreprises

Démocratiser le massage et l’amener là où on ne l’attend pas… comme au bureau ! C’est le concept de Nomad’s. Au départ, c’est à Berlin que la fondatrice, Alexandra Philibert, voit se développer des prestations de massage dans les bars et restaurants. Séduite, elle décide de transposer l’idée en France. Depuis, l’initiative s’est développée et Nomad’s intervient désormais partout sur le territoire, à la fois dans le public et le privé.

Quand le bien-être devient central en entreprise

Chaque année, pas moins de 200 entreprises font appel à Nomad’s. Et la demande ne cesse d’augmenter. « Les sujets RSE et qualité de vie au travail sont aujourd’hui au cœur des organisations », souligne Émeline Santerre, CEO de Nomad’s. En entreprise, la prestation la plus demandée reste le massage amma assis, réalisé sur une chaise ergonomique. « C’est ce qui représente 70 % des demandes. » Une prestation qui demande peu de matériel et permet de faire passer plusieurs collaborateurs en quelques heures.

Nomad’s propose aussi des ateliers collectifs, avec une quinzaine de participants maximum. L’objectif est de conserver un vrai temps d’échange avec le praticien. « Les ateliers durent entre 25 minutes et une heure, selon la demande de l’entreprise. » Au programme : gestion du stress, concentration, nutrition, sommeil ou encore respiration.

Ces prestations reposent sur un collectif de plus de 200 praticiens indépendants, répartis partout en France. Le principe est simple : l’entreprise sollicite Nomad’s via la plate-forme éponyme, qui sélectionne ensuite les professionnels adaptés à la demande.

« On regarde les praticiens qui correspondent à la prestation, puis ils nous disent s’ils sont disponibles pour la mission. » La plupart des interventions se font en présentiel. Et ce n’est pas anodin ! « Quand on y pense, se faire masser est assez personnel. C’est un peu spécial de le faire sur son lieu de travail. Les employés ne sont pas obligés d’y aller, mais ils viennent souvent la première fois par curiosité et y retournent ensuite. » Émeline Santerre constate d’ailleurs que les hommes sont plus frileux que les femmes. Mais une fois le pas franchi, les collaborateurs sont nombreux à souligner les bienfaits de la prestation. En général, les entreprises mettent une salle à disposition et chacun reste libre de participer.

Quant aux ateliers, ils représentent « un moment collectif de reconnexion à l’équipe. » Un temps pour souffler, mais aussi pour sortir du rythme de l’entreprise. « Nous leur offrons un temps de déconnexion, ce qui est rare dans l’environnement professionnel. »

Une offre variée pour tous les besoins

Outre le massage amma assis, Nomad’s propose un large éventail de prestations. Sophrologie, méditation, yoga, sonothérapie mais aussi la taromancie (un art divinatoire avec des cartes de tarot, ndlr) et le théâtre. « On est vraiment sur tous les aspects du bien-être : le corps, la tête, l’esprit. » En plus des entreprises, Nomad’s travaille avec de grands groupes, en particulier dans la banque et l’assurance, mais aussi avec des écoles, des universités et des hôpitaux.

Quant aux TPE et PME, elles peuvent tout à fait bénéficier des services proposés par Nomad’s grâce à des formats pensés pour leurs moyens et leurs effectifs. « Nous rendons le bien-être accessible à tous. » Pas besoin non plus de s’engager sur l’année. « La majorité nous demande de venir une fois dans l’année, et ils reviennent ensuite tous les ans. » Là encore, la demande augmente. De plus en plus d’entreprises demandent des interventions régulières, tous les trimestres voire tous les deux mois.

L’idée est d’installer le bien-être dans le quotidien professionnel. Une séance de massage peut laisser place à un atelier de sophrologie, puis à une autre pratique quelques semaines plus tard. « On donne de la nouveauté à chaque fois aux collaborateurs pour leur faire découvrir d’autres pratiques de bien-être. »

Côté tarifs, l’offre reste accessible aux petites équipes. Pour une PME de 15 à 20 personnes, il faut compter environ 360 à 400 euros pour une session de massage où chacun peut passer. Pour un atelier d’une heure il faut compter autour de 300 euros.

Et Nomad’s ne s’arrête pas aux pratiques les plus classiques. L’entreprise propose aussi des expériences plus inattendues. « Nous faisons du théâtre, de la taromancie, des choses un peu différentes. » Ces prestations peuvent être proposées en entreprise, mais aussi lors d’événements organisés avec des agences événementielles. Parmi les prestations qui gagnent en popularité auprès des entreprises ces dernières années, on retrouve la sophrologie, la respiration ou la méditation guidée. « Des pratiques qui permettent d’améliorer la concentration et de diminuer le stress », précise Émeline Santerre.

Et de nouvelles tendances apparaissent, à l’image de la sonothérapie et de ses fameux bols tibétains. « Ce ne sont pas des pratiques courantes en France, en plus d’apporter du bien-être aux collaborateurs, nous leur faisons découvrir de nouvelles façons de prendre soin d’eux et de déconnecter. »