En Chine, la science-fiction prend vie avec une culture robotique en plein essor. Récemment, Unitree, société chinoise de robotique fondée en 2016 et dont le premier robot humanoïde a été présenté en 2024, a confirmé l’envol de la robotique chinoise… à travers le monde. Le groupe a célébré son introduction en Bourse à Shanghai le 19 août. Et ce n’est que le début, au regard des ambitions du pays.
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