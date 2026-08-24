En Chine, la science-fiction prend vie avec une culture robotique en plein essor. Récemment, Unitree, société chinoise de robotique fondée en 2016 et dont le premier robot humanoïde a été présenté en 2024, a confirmé l’envol de la robotique chinoise… à travers le monde. Le groupe a célébré son introduction en Bourse à Shanghai le 19 août. Et ce n’est que le début, au regard des ambitions du pays.

C’est une introduction en Bourse record, avec une capitalisation dont le groupe se souviendra ! Son cours a bondi de 629 % par rapport au prix d’introduction. Évalué à 150,80 yuans (19,30 euros), le titre a fait son entrée sur le marché à 1 100 yuans (140 euros). Et ce n’est pas vraiment une surprise pour la Chine, qui s’illustre largement dans le domaine de la robotique et compte déjà plus de 140 constructeurs de robots humanoïdes. Le pays affiche très clairement son ambition : devenir le premier producteur et utilisateur mondial d’ici à 2030. Et tout porte à croire qu’il est déjà sur la bonne voie…