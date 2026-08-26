61 % des Français estiment que partir en vacances est un besoin essentiel, selon Ipsos. C’est essentiel pour l’épanouissement personnel (84 %), la santé mentale (85 %) et le moral pour affronter l’année (86 %). Alors, après plusieurs semaines de coupure, retrouver son rythme au bureau peut demander du temps… avec une motivation oubliée sur la plage ou dans sa maison de vacances. La rentrée peut être synonyme d’un « blues de reprise ».
Envie de lire la suite ?
Nos articles en intégralité à partir de 1,99€/mois
sans engagement
(annulable à tout moment)
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous juste en dessous