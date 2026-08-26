61 % des Français estiment que partir en vacances est un besoin essentiel, selon Ipsos. C’est essentiel pour l’épanouissement personnel (84 %), la santé mentale (85 %) et le moral pour affronter l’année (86 %). Alors, après plusieurs semaines de coupure, retrouver son rythme au bureau peut demander du temps… avec une motivation oubliée sur la plage ou dans sa maison de vacances. La rentrée peut être synonyme d’un « blues de reprise ».

Le célèbre « blues de rentrée », ou « blues de reprise », concerne tout le monde. Cet état passager qui survient à la suite des congés engendre de la fatigue et un manque de motivation plus ou moins important. Mais, pas d’inquiétude, cette phase disparaît naturellement en quelques semaines. Il suffit alors de surmonter le manque de motivation des premiers jours.