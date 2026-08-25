Trois parcs à thème, 6 milliards d’euros d’investissement et jusqu’à 22 000 emplois : l’annonce franco-saoudienne du 24 août pourrait profondément transformer Cergy-Pontoise (95). Parmi les futures attractions, un parc consacré à l’univers de Dragon Ball. Mais derrière le projet de loisirs, c’est surtout le développement économique et les infrastructures du Val-d’Oise qui pourraient changer d’échelle.

L’ancien site de Mirapolis pourrait connaître une seconde vie, 35 ans après la fermeture du parc d’attractions. À l’occasion de la visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Paris, la France et l’Arabie saoudite ont confirmé leur ambition de voir émerger à Cergy-Pontoise un vaste complexe à usage mixte porté par Qiddiya Investment Company selon, filiale du fonds souverain saoudien PIF. L’investissement annoncé atteint environ 6 milliards d’euros sur l’ensemble du développement. « Du jamais vu depuis Disneyland Paris », assure Emmanuel Macron.