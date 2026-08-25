Trois parcs à thème, 6 milliards d’euros d’investissement et jusqu’à 22 000 emplois : l’annonce franco-saoudienne du 24 août pourrait profondément transformer Cergy-Pontoise (95). Parmi les futures attractions, un parc consacré à l’univers de Dragon Ball. Mais derrière le projet de loisirs, c’est surtout le développement économique et les infrastructures du Val-d’Oise qui pourraient changer d’échelle.
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