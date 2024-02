Temps de lecture estimé : 2 minutes

Chômage : la stabilité en prime ? • Le taux de chômage en France est demeuré stable au quatrième trimestre 2023, s’accrochant à 7,5 % de la population active (hors Mayotte), selon les données de l’Insee. Certes le nombre de chômeurs, selon la définition du Bureau international du travail (BIT), a augmenté de 29 000 par rapport au trimestre précédent, atteignant ainsi 2,3 millions de personnes, mais l’Insee souligne que le taux reste en dessous de son pic de mi-2015 (10,5 %). Toutefois, les données détaillées révèlent une augmentation du chômage chez les 25-49 ans, tandis que les 15-24 ans voient une légère amélioration. Enfin, le taux de chômage de longue durée augmente « très légèrement » à 1,8 %, tandis que le « halo autour du chômage » diminue légèrement, révélant alors une réalité mitigée derrière la stabilité pourtant apparente.

Élisabeth Borne de retour à l’Assemblée • Après leur éviction lors du remaniement, plusieurs anciens ministres font leur retour à l’Assemblée nationale, y compris l’ex-Première ministre Élisabeth Borne. Devenue simple députée de la majorité, Élisabeth Borne se prépare à s’immerger dans les affaires parlementaires, bien qu’elle n’ait jamais siégé auparavant. Elle retrouvera un hémicycle familier, celui-là même où elle a utilisé 23 fois l’arme constitutionnelle du 49.3 pour faire passer nombre de réformes contestées. Rejoignant d’autres anciens membres du gouvernement, elle envisage un retour actif dans sa circonscription du Calvados, bien que certains doutent de son engagement à long terme.

JOP 2024 : mise à l’abri des SDF ou du regard olympique ? • Depuis avril 2023, près de 3 000 personnes ont été transférées des campements parisiens vers des centres d’accueil en province dans le cadre des préparatifs pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Toutefois, plusieurs individus sont de nouveau sans-abri, suscitant des critiques d’associations dénonçant un « nettoyage social » de la capitale. Les autorités affirment de leur côté que près de la moitié des sans-abri ont été réorientés vers l’hébergement d’urgence et d’insertion. Pourtant, les soupçons persistent quant à une tentative de dissimuler la pauvreté à l’approche des Jeux…

Radio en voiture : un objet d’antiquité ? • Dans un appel diffusé mardi 13 février, plusieurs organisations internationales, dont l’UE de radio-télévision et l’Unesco, plaident pour que la radio reste accessible, notamment en voiture, affirmant qu’elle est « une boussole dans un monde en mutation ». Malgré la montée en puissance des plates-formes musicales et des podcasts, les signataires estiment que la radio doit demeurer incontournable dans les véhicules. Ils insistent sur l’importance de la radio, tant via les réseaux terrestres que par l’accès en ligne, tout en soulignant le rôle crucial de la voiture comme cadre privilégié d’écoute. Cette initiative vise à défendre la place de la radio dans un paysage médiatique en évolution, mais elle laisse tout de même planer des doutes quant à sa pertinence face à la concurrence croissante des nouvelles technologies.

Bruxelles accorde une dérogation partielle sur les jachères pour apaiser les tensions agricoles • Bruxelles a répondu aux revendications agricoles en adoptant mardi 13 février une exemption partielle aux obligations de jachères pour l’année 2024. Cette décision intervient après des semaines de manifestations intenses dans toute l’UE, où la question des jachères était au cœur des préoccupations. En effet, la nouvelle Politique agricole commune (PAC) exigeait que les agriculteurs laissent au moins 4 % des terres arables en jachères ou non productives pour bénéficier des aides. Cependant, sous la pression des agriculteurs confrontés à des difficultés économiques et climatiques, Bruxelles a assoupli cette condition. Les agriculteurs pourront désormais inclure des cultures intermédiaires ou fixatrices d’azote sans l’usage de produits phytosanitaires pour atteindre le seuil requis. Cette mesure, bien que saluée par certains, suscite également des critiques, notamment de la part de l’Allemagne qui craint un déséquilibre en matière de biodiversité.

crédits : shutterstock