Temps de lecture estimé : 1 minute

Dans quelques mois l’élection européenne permettra de choisir nos représentants au Parlement européen. La crise agricole qui vient s’ajouter à la crise industrielle prouve combien il est vital de faire entendre dans les instances européennes la voix des producteurs français.

Malheureusement le débat européen est trop souvent le miroir du débat franco-français et la France ne parle pas d’une seule voix pour peser puissamment.

Il est temps que tous les députés européens fassent passer l’intérêt de nos producteurs avant celui de leurs postures partisanes hexagonales. Voilà cinq mesures qui devraient faire consensus pour que l’Europe cesse d’être le cimetière de notre industrie et de notre agriculture :

→ Marquage obligatoire de l’origine nationale de tous les produits vendus en Europe comme le font déjà les USA

→ Permettre à chaque pays de l’Union de réserver 25 % de ses marchés publics aux productions nationales, ce qui représenterait 40 milliards d’euros par an en France.

→ Interdire, à terme, l’importation en Europe de tous les produits qui ne respectent pas les normes environnementales et sanitaires que l’UE impose à ses producteurs

→ Dans l’attente, créer un marquage obligatoire pour indiquer les produits importés qui ne respectent pas les normes européennes

→ Favoriser les circuits courts en fondant une part de la TVA sur la distance entre le lieu de production et de consommation

Défendre le made in France à Bruxelles, qui s’engage ?