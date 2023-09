Temps de lecture estimé : 2 minutes

La célèbre radio de l’Ovalie et du franc-parler est l’incontournable de cette Coupe du monde de rugby.

Antenne garantie sans langue de bois. Que cela fait du bien ! Sud Radio s’impose plus que jamais comme la radio qui monte. Avec le franc-parler comme moteur et la parole donnée aux auditeurs comme mantra, Sud Radio fait des émules. Les grandes voix de l’antenne entretiennent avec les auditeurs un rapport assez unique, où l’accent se célèbre comme un atout. D’André Bercoff, homme du franc-parler et de la « liberté libre » chère à Rimbaud jusqu’à Patrick Roger, Michel Onfray ou encore Jean-Jacques Bourdin. L’intervieweur retrouve son rendez-vous matinal de 8 heures 30. Un sacré réveil pour la classe politique !



Au cœur du rugby, Sud Radio revendique volontiers sa proximité avec les accents chantants des régions méridionales, de Toulouse à Marseille. La radio est le rendez-vous de cette Coupe du monde de rugby. Un dispositif exceptionnel, du 8 septembre au 28 octobre, fait vivre ce moment d’intensité sportive. Frédéric Jouve, directeur des programmes et du numérique de la station, nous dévoile son ambition.

Quel est le dispositif de Sud Radio pour cette Coupe du monde de rugby ?

Frédéric Jouve : Nous voulons faire vivre la France qui gagne. La Coupe du monde est un marathon émotionnel et informationnel formidable. Au micro se relaient des consultants d’exception, comme Daniel Herrero, François Trillo, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, Rémi Dos Santos, Nicolas Delage, Julien Tomas, Quentin Cabanis… Nos grandes voix comme André Bercoff ou Jean-Jacques Bourdin, qui a un passé de journaliste sportif, seront également mobilisées. Sud Radio, qui s’envisage désormais comme un média global, propose également un site internet dédié à cette Coupe du monde. Nous relayons aussi les moments forts de la compétition sur nos réseaux sociaux, tous très suivis. Sans oublier notre collection de podcasts, « XV de France : la quête ultime », emmenée par Daniel Herrero. Notre inimitable commentateur reviendra sur les grandes heures de l’équipe tricolore. Notons aussi la formidable interview d’Antoine Dupont : une exclusivité Sud Radio. La star du « XV » s’est confiée à Patrick Roger, le matinalier de la station, pour lancer cette Coupe du monde sur les chapeaux de roues ».

Les valeurs du rugby et celles de Sud Radio semblent s’accorder à la perfection. Comment expliquer ce compagnonnage réussi ?

F.J. Sud Radio est au cœur de l’ADN du rugby. Un sport digne, où priment les valeurs de respect, de discipline, d’intégrité, de passion et de courage. Un sport où le mental se conjugue à l’humilité, la camaraderie à l’art de vivre. Sud Radio est reconnue de très longue date pour sa couverture très fidèle du rugby. Ainsi, nous continuons à suivre, même pendant la Coupe du monde, l’épopée de la Pro D2. En même temps, de nombreux reportages auprès des supporters et des clubs amateurs font vivre la fête sur l’antenne. Cette station parvient à entretenir un lien très étroit, charnel, avec ses auditeurs. C’est notre fierté.

Alors, rendez-vous en finale ?

F.J. Un match, c’est une histoire. Mais cette équipe-là, c’est la meilleure possible. On rêve tous d’une victoire bleu blanc rouge. Le pays en a tellement besoin !