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C’est un sujet écologiquement sensible et qui ne cesse de provoquer de vifs débats. L’usage de l’intelligence artificielle (IA) présente-t-il une menace pour l’environnement ? Le dernier rapport onusien Environmental cost of AI’s energy use qui a compilé des données scientifiques disponibles nous livre des conclusions alarmantes sur les ravages de l’IA. C’est une alerte à prendre au sérieux. Par Ezzedine El Mestiri.

Le marché mondial de l’IA ne cesse de croître et devrait passer à près de 5 000 milliards de dollars d’ici à 2033, soit une multiplication par 25 en moins de dix ans ! En 2025, les centres de données, ces immenses entrepôts de serveurs faisant tourner l’IA et d’autres services numériques, ont consommé plus de 764 milliards de litres d’eau. Un volume qui dépasse, la consommation mondiale annuelle d’eau en bouteille, estimée à 446 milliards de litres ! C’est aussi l’équivalent des besoins de plus de 600 millions d’Africains ! Cette consommation pourrait atteindre 9 milliards de m3 d’eau douce par an d’ici à 2030. Rappelons que cette eau est vitale pour le fonctionnement de ces centres qui ont recours à l’évaporation pour refroidir leurs serveurs.

1,5 % de la consommation mondiale d’électricité

L’IA, c’est environ 1,5 % de la consommation mondiale d’électricité et devrait en absorber près de 3 % d’ici à 2030. Selon l’Agence internationale de l’énergie, actuellement, le charbon fournit 30 % de l’électricité consommée par ces centres. L’éolien, le solaire et l’hydroélectricité en assurent 27 %, le gaz naturel 26 % et le nucléaire 15 %.

En 2025, l’IA a généré, à l’échelle du monde, environ 189 millions de tonnes d’équivalent CO 2 et d’ici à 2030, ces émissions de CO 2 s’élèveront à 399 millions de tonnes. À ces dégâts écologiques actés, il faudrait ajouter la vertigineuse demande en métaux rares pour fabriquer de composés électroniques. Souvent, les méthodes d’extraction de ces minerais altèrent des terres naturelles, en émettant parfois une pollution dangereuse dans les sols et les eaux.

Ce n’est pas un simple logiciel inoffensif !

Alors, oubliez la naïveté de l’opinion publique qui considère l’IA comme un simple logiciel inoffensif pour l’environnement ! L’intelligence artificielle est un géant industriel avec des centres de données, des réseaux de transmission, une production énergivore d’électricité et des systèmes de refroidissement avec un gaspillage d’eau. Et c’est pour cela que les entreprises de l’IA sont sommées de publier des informations sur la pollution carbone qu’elles génèrent, ainsi que sur l’eau et les terres accaparées pour alimenter leurs activités. Aujourd’hui, elles sont dans la ligne de mire des gouvernements et des collectivités où elles sont implantées pour fournir plus de transparence sur leur empreinte carbone. Le rapport onusien recommande un changement systémique dans leur développement, car actuellement, leur empreinte pèse lourd sur les ressources en eau, en énergie, en terres ainsi que sur le climat. Il préconise une évolution de cette nouvelle technologie, fondée sur la transparence, sur un cycle de vie responsable et une coopération internationale. Créer en quelque sorte un écosystème d’IA responsable qui mise sur une utilisation durable, avec des implications spécifiques attribuées à l’ensemble des acteurs : fabricants, créateurs, chercheurs, ONG, médias, institutions politiques et et utilisateurs.

Il ne faut pas nier le potentiel remarquable offert par l’IA qui peut devenir un levier pour l’environnement. Elle peut accompagner la transition écologique en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments ou optimiser les chaînes logistiques. Elle peut aussi soutenir la surveillance de l’environnement et de la biodiversité, via l’analyse d’images satellitaires pour détecter pollution ou déforestation.