Hugging Face, Perplexity, Poolside... Nvidia multiplie les investissements. Des milliards investis dans toute la chaîne de valeur de l’IA avec en point d’orgue, le rachat annoncé de l’entreprise franco-américaine Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars. Une opération qui semble vouloir montrer de manière ostentatoire la domination de l’entreprise de Jensen Huang, dont l’influence s’étend de plus en plus à l’ensemble du secteur.

Ce fut un long bras de fer qui a vu la main tomber dans le camp de Nvidia. Annoncé le 27 août par Reuters, le mastodonte des processeurs pour l’IA aurait fait l’acquisition de l’entreprise fondée par les trois Français Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf pour 12,9 milliards de dollars. Ce rachat n’est pas juste un investissement de plus à ajouter à l’addition de Nvidia mais un véritable coup de poker dans le monde de la tech. Une opération qui confirme la suractivité du géant américain des puces ces derniers mois et sa volonté de prendre position à tous les étages de l’écosystème de l’IA.