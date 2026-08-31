Hugging Face, Perplexity, Poolside... Nvidia multiplie les investissements. Des milliards investis dans toute la chaîne de valeur de l’IA avec en point d’orgue, le rachat annoncé de l’entreprise franco-américaine Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars. Une opération qui semble vouloir montrer de manière ostentatoire la domination de l’entreprise de Jensen Huang, dont l’influence s’étend de plus en plus à l’ensemble du secteur.
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