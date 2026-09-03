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L’intelligence artificielle transforme déjà les entreprises. Mais au-delà des gains de productivité et des nouveaux usages, une question se pose : quelle place laissera-t-elle encore à l’humain ?

C’est le fil rouge du nouvel épisode du Tech Show, qui réunit Vincent Klingbeil, président et cofondateur d’EDG, et quatre acteurs aux regards complémentaires : Lucas Goumarre, entrepreneur dans la robotique, Shaïman Thürler, fondateur du « Futurologue », Ruben Victor Cohen, cofondateur de Follow, et Mélissa Simoni, directrice générale de Digital Prod.

Emploi, influence des modèles de langage, robots humanoïdes ou encore libre arbitre : pendant près d’une heure, les invités confrontent leurs visions d’un monde où l’IA ne sera bientôt plus une promesse technologique, mais un élément ordinaire de nos vies et de nos organisations.

« Dans un monde où l’IA en saura plus que nous, il nous restera le libre arbitre », estime Vincent Klingbeil, qui a été élu entrepreneur de l’année lors des Trophées EcoRéseau en 2025.

L’épisode est à découvrir sur YouTube et Spotify, avec des formats courts publiés jusqu’au 5 octobre.