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Le 12 septembre, rendez-vous à la Cité du cinéma, à Saint-Denis (93), non pas pour assister à une projection, mais pour placer l’égalité des chances sous le feu des projecteurs.

C’est une journée bien remplie qui attend les participants. Le festival Uniques poursuit un objectif aussi ambitieux qu’essentiel : « L’égalité doit devenir une expérience concrète, accessible et vivante. » Un rendez-vous qui entend réunir entrepreneurs, dirigeants, femmes et hommes de tous les milieux, personnes en situation de handicap… Alors que seuls 10 % des Français estiment vivre dans un pays où l’égalité des chances est une réalité, d’après une enquête publiée par France Travail et Diversidays. Plus récemment encore, une étude réalisée par Occurrence estime que près d’un Français sur cinq ne se sent pas inclus dans la société. Des chiffres qui témoignent du chemin qu’il reste à parcourir en termes d’égalité des chances, d’inclusion et de diversité.

Un rendez-vous pour le changement

L’équipe de Diversidays, emmenée par Anthony Babkine, a fait de ce festival une référence pour valoriser et encourager l’égalité des chances. Au programme, des conférences sur l’inclusion, le leadership, l’intelligence artificielle au travail ou la santé mentale. Conférences, performances artistiques et ateliers rythmeront la journée et offriront l’occasion d’échanger avec plusieurs intervenants. À l’affiche, des personnalités telles que Philippe Croizon, Mamadou Dembele, Maurane Montreau ou Virginie Dubost.

Au-delà d’un rendez-vous professionnel, l’événement se veut aussi être un temps de rencontres et de célébration, pour faire de l’égalité des chances un objectif plus concret. 57 % des Français n’y croient plus. Et le manque de diversité est, par exemple, pointé du doigt en entreprise, avec 56 % des sondés qui estiment que la diversité n’est pas suffisamment représentée dans les entreprises françaises. « Le festival réunit celles et ceux qui ont envie de découvrir, celles et ceux qui agissent déjà, et celles et ceux qui cherchent simplement où commencer. Notre obsession est simple : que chacun reparte avec quelque chose de concret, une rencontre, une idée, une opportunité ou un nouvel élan », souligne Chloé Sebagh, directrice générale du festival.