Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? Planeezy

Quoi ? Un logiciel pour simplifier la gestion des plannings en entreprise

Alors consultant depuis une quinzaine d’années dans la transformation digitale, Fabio Trentini va avoir l’idée de concevoir Planeezy pour répondre à un problème concret. À l’époque, sa compagne est responsable d’une petite équipe et est chargée de la planification de l’emploi du temps de chacun. « C’était assez complexe. J’ai commencé par lui faire un petit outil sur Excel, puis j’ai regardé ce qui existait sur Internet. Les outils étaient soit trop limités, soit très chers. Je me suis demandé s’il n’y avait pas un manque sur le marché. Et je me suis lancé », se souvient-il.

Nous sommes en 2023 lorsque l’idée émerge. Fabio Trentini cherche un compagnon d’aventure. Il rencontre son futur associé, Patrice Thyrion, via un site de rencontres… professionnel ! Et le « match » est parfait. Depuis deux ans, Planeezy accompagne les managers et salariés en simplifiant la gestion de leur planning… à moindre coût !

La gestion de planning simple, flexible et personnalisée

« J’ai toujours aimé chercher à réduire les tâches administratives qui prennent du temps et apportent peu. L’objectif, c’est d’améliorer chaque activité pour qu’elle prenne moins de temps et soit plus efficace, notamment grâce aux bons outils. » Au départ, Planeezy a été pensé pour répondre aux besoins des PME et TPE, principalement celles qui ont des activités avec des horaires décalés, mais aujourd’hui la solution a vocation de s’adresser à toutes les tailles d’entreprise – peu importe le secteur d’activité.

Planeezy est à la fois une solution SaaS en ligne, solution téléchargeable sur Apple Android ou Microsoft, ou bien tout simplement sur un moteur de recherche. Sur l’application ou depuis l’interface Web, le manager commence par créer les équipes et renseigner certaines informations sur les collaborateurs. L’outil propose ensuite plusieurs options pour adapter l’organisation aux besoins de chacun. Les utilisateurs peuvent renseigner leurs jours de congés, leurs réunions, leurs rendez-vous ou encore leurs créneaux horaires. Ils peuvent aussi définir leurs disponibilités et leurs contraintes.

Le planning se construit ensuite à partir de ces informations. Il peut être modifié selon les besoins et consulté à la journée, à la semaine ou au mois. « Tout est fait pour faciliter les échanges au sein des équipes », assure Fabio Trentini.

Autre argument pour les petites entreprises : le prix. Pensée dès le départ pour les TPE et PME, la solution reste accessible avec un tarif de 3,60 euros par mois et par collaborateur. La formule passe à 5,90 euros avec l’option badgeuse. Le tout sans engagement ! « Nous proposons même 30 jours d’essai gratuits », ajoute le cofondateur. À ses débuts, Planeezy s’adressait surtout aux magasins alimentaires, aux réseaux de franchise, aux enseignes de prêt-à-porter et aux parapharmacies, mais aussi aux restaurants et campings. L’entreprise cherche désormais à élargir sa clientèle et à toucher d’autres secteurs. Aujourd’hui, une cinquantaine d’entreprises font appel à Planeezy pour gérer le planning de leurs équipes.

Moins de charge mentale, plus de sérénité

« Les clients apprécient la facilité d’utilisation de l’outil. Ils me disent que c’est intuitif et pratique à utiliser. L’un d’entre eux m’a dit qu’avant, faire son planning était une corvée. Aujourd’hui, il est content quand il doit s’y mettre parce qu’il sait que ce sera facile et agréable », rapporte Fabio. Pour les managers, Planeezy apporte un gain de temps considérable. « Par rapport à Excel par exemple, on estime que l’outil divise le temps par quatre. » En effet, le logiciel repère de suite et alerte s’il y a des contraintes pas respectées ou des créneaux qui ne correspondent pas. « Il n’y a plus de charge mentale, on gagne en temps et en sérénité ! », insiste le cofondateur.

Pour les collaborateurs, Planeezy apporte une plus grande transparence de visibilité sur les plannings en temps réel. Et cela permet aussi de mieux s’organiser ! « On peut par exemple renseigner les indisponibilités de chacun. Si une personne ne peut jamais travailler le mercredi après 16 heures, on l’indique dans le planning. Si on la programme sur ce créneau, une alerte apparaît. Ça permet aussi d’alterner facilement les semaines et de mieux respecter les préférences des collaborateurs. »

Il y a quelques semaines, les fondateurs de Planeezy ont lancé l’option badgeuse. Le principe est simple : les salariés retrouvent leur planning sur leur téléphone et peuvent pointer directement depuis celui-ci au début et à la fin de leur journée de travail. Le système intègre aussi un contrôle de localisation. Le GPS vérifie la position du salarié au moment où il pointe afin de s’assurer qu’il se trouve bien sur son lieu de travail. Ce contrôle ne fonctionne qu’au moment du pointage : l’application ne suit pas les déplacements des collaborateurs en dehors de ces actions. « Nous répondons aux besoins des managers. Ce n’est pas une solution RH accessible aux managers, c’est avant tout une solution pensée pour les managers qui permet, ensuite, de faciliter la gestion RH. »