L’alerte a été donnée à l’aube ce mardi 8 septembre 2026. Quatre tableaux – dont deux ont depuis été retrouvés – ont été dérobés au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Paca). Ces vols posent la question de la sécurité des musées, mais aussi de la protection du patrimoine. Cet été, le gouvernement a annoncé un plan pour renforcer la sécurité des établissements culturels et mieux protéger les œuvres qu’ils abritent.
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