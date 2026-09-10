Chaque année en France, on compte en moyenne 18 vols par an dans les. Soit plus d’un par mois. Mais certains font couler plus d’encre que d’autres. On se souvient du braquage du musée du Louvre en plein jour. C’était il y a un an – à quelques semaines près. Parmi les objets volés, plusieurs bijoux de la Couronne, d’une valeur patrimoniale inestimable. Au-delà de leur valeur financière, ces vols portent un coup de canif au patrimoine historique et culturel du pays.