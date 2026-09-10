Vols musées patrimoine
La Joconde Crédits : Shutterstock

L’alerte a été donnée à l’aube ce mardi 8 septembre 2026. Quatre tableaux – dont deux ont depuis été retrouvés – ont été dérobés au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Paca). Ces vols posent la question de la sécurité des musées, mais aussi de la protection du patrimoine. Cet été, le gouvernement a annoncé un plan pour renforcer la sécurité des établissements culturels et mieux protéger les œuvres qu’ils abritent.

Chaque année en France, on compte en moyenne 18 vols par an dans les musées. Soit plus d’un par mois. Mais certains font couler plus d’encre que d’autres. On se souvient du braquage du musée du Louvre en plein jour. C’était il y a un an – à quelques semaines près. Parmi les objets volés, plusieurs bijoux de la Couronne, d’une valeur patrimoniale inestimable. Au-delà de leur valeur financière, ces vols portent un coup de canif au patrimoine historique et culturel du pays.

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Lisa Begouin
Journaliste. Si la curiosité est un vilain défaut, elle m'a permis d'en faire mon métier ! Je suis ravie de faire partie de l'équipe d'ÉcoRéseau Business, dont l'objectif est d'informer avec un regard constructif et optimiste. Dans mes articles, je m'efforce de rester aussi objective que possible… sauf quand il est question de Bordeaux, ma ville de cœur !

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