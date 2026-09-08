Longtemps symbole de la puissance industrielle européenne, l’automobile est devenue le terrain d’une bataille mondiale dont le centre de gravité s’est déplacé vers la Chine. Production, batteries, coûts, véhicules électriques : Pékin accumule les avantages tandis que les constructeurs européens multiplient les plans d’économies. Face à cette offensive, l’Europe tente encore de trouver la bonne riposte.

L’automobile européenne traverse un moment charnière. Les constructeurs du Vieux Continent restent des acteurs majeurs du marché mondial, mais leur domination historique est contestée. La Chine concentre près de 40 % de la production mondiale de voitures particulières et s’est imposée comme le premier exportateur mondial, selon un rapport de février 2026 du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan.