Longtemps symbole de la puissance industrielle européenne, l’automobile est devenue le terrain d’une bataille mondiale dont le centre de gravité s’est déplacé vers la Chine. Production, batteries, coûts, véhicules électriques : Pékin accumule les avantages tandis que les constructeurs européens multiplient les plans d’économies. Face à cette offensive, l’Europe tente encore de trouver la bonne riposte.
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