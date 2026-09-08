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TRIBUNE. Depuis le début de la guerre en Ukraine, une image s’est imposée dans l’imaginaire européen : celle de Zelensky et des dirigeants européens descendant d’un train à Kyiv au petit matin. Ce train de nuit, qui traverse la Pologne parce que l’espace aérien ukrainien est fermé, incarne une Europe concrète, solidaire et reliée. L’une des images les plus fortes de l’Europe contemporaine n’est pas un sommet à Bruxelles, mais une infrastructure ferroviaire. On peut y voir un élément anecdotique. C’est en réalité un message qui touche à l’identité même du projet européen. Par Vincent Pouyet, directeur général d’Alpha Trains.

Le train est sans doute le moyen de transport le plus européen qui soit. Les distances entre les grandes villes européennes se prêtent idéalement au ferroviaire, en particulier depuis le développement rapide des réseaux à grande vitesse. De Paris à Bruxelles, de Cologne à Amsterdam, le train relie les métropoles européennes en quelques heures, avec une efficacité qui ne cesse de progresser. C’est encore plus visible dans le fret, qui s’organise déjà à l’échelle du continent, autour de grands corridors reliant les principaux hubs logistiques européens, en particulier les ports.

Le train et la modernité

Mais le train ne fait pas que relier des points sur une carte : il traverse les territoires. Là où l’avion survole les espaces, le train les parcourt. Il passe par les villes, les vallées, les plaines et les gares qui structurent la vie économique et sociale du continent. Il donne à voir l’Europe telle qu’elle est : diverse, dense, habitée. Le train est aussi profondément démocratique, accessible sans permis, ouvert à tous, et porté par un maillage très fin de gares qui place la grande majorité des citoyens à quelques kilomètres d’une station. Dans une Europe attachée à la liberté de mouvement, cette accessibilité est fondamentale.

Le train incarne en outre une modernité renouvelée, adaptée aux nouvelles formes de travail et de mobilité. Dans une voiture, on conduit ; dans un train, on se laisse transporter. On peut travailler, lire, échanger ou simplement réfléchir. À l’heure du travail nomade et du télétravail, le train transforme le temps de déplacement en temps utile. Le retour des trains de nuit illustre cette évolution. Longtemps délaissés, ils retrouvent aujourd’hui toute leur pertinence. Ils constituent souvent la seule alternative crédible à l’avion pour relier les grandes capitales européennes sur de longues distances, tout en permettant de voyager efficacement sans perdre une journée de déplacement.

Une priorité pour l’avenir

Enfin, le train est le plus en phase avec ce que l’Europe veut être : un continent qui prend au sérieux sa transition écologique. L’Union européenne s’est engagée dans un effort historique de décarbonation. Sans un réseau ferroviaire européen performant, interopérable et attractif, les objectifs de neutralité carbone resteront des déclarations d’intention. Voyager en train permet en moyenne de réduire jusqu’à 95 % les émissions de CO 2 par rapport à l’avion ou à la voiture. En France, selon la SNCF et l’Ademe, un TGV émet environ 4 grammes de CO 2 par kilomètre et par voyageur, contre plus de 250 pour l’avion. Le même constat vaut pour le fret, où le rail demeure l’un des modes de transport les plus vertueux.

À l’heure où l’Europe doute d’elle-même, elle doit se rappeler ce qui fait sa force. Le train en fait partie. À cet égard, l’heure n’est plus aux intentions mais aux actes : les liaisons ferroviaires entre pays européens doivent devenir une priorité budgétaire du prochain cadre financier européen. Au-delà de l’aspect financier, il faut lever les freins à l’interopérabilité, en renforçant la collaboration entre États et gestionnaires d’infrastructures, en simplifiant les règles nationales au profit d’un cadre réellement européen, et en accélérant la modernisation des réseaux, notamment avec l’ERTMS. Le train n’est pas une métaphore de l’unité européenne, il en est l’une des conditions matérielles. Construire « l’Europe du rail », c’est construire l’Europe.