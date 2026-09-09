Le 12 septembre, c’est la Journée mondiale des premiers secours. La Protection Civile a formé 201 058 personnes aux gestes de premiers secours en 2025. Une hausse de 27 % par rapport à l’an dernier. Des sessions de formation sont mises en place dans les établissements scolaires, et la sensibilisation des citoyens est renforcée… Prochaine étape, les entreprises ?
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