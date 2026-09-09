Le 12 septembre, c’est Journée mondiale des premiers secours. L'occasion de sensibiliser sur la question.
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Le 12 septembre, c’est la Journée mondiale des premiers secours. La Protection Civile a formé 201 058 personnes aux gestes de premiers secours en 2025. Une hausse de 27 % par rapport à l’an dernier. Des sessions de formation sont mises en place dans les établissements scolaires, et la sensibilisation des citoyens est renforcée… Prochaine étape, les entreprises ?

Environ 40 % des Français sont formés aux gestes de premiers secours. Un faible résultat qui a poussé l’État à s’intéresser à la question dès 2018, avec l’objectif d’atteindre les 80 %… un objectif encore loin d’être atteint. Et, depuis, seule la deadline a changé. En 2024, on compte environ 760 décès accidentels liés au travail, d’après l’Assurance maladie. Plus précisément, six accidents sur dix correspondent à des malaises mortels au travail. Et d’après l’INRS, dans une large majorité des cas, ces décès sont liés à des événements cardiovasculaires.

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