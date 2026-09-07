Temps de lecture estimé : 2 minutes

TRIBUNE. À l’ère de l’IA, comment piloter son organisation, comment valoriser sa marque, comment actionner son marketing et sa communication, comment toujours mieux sonder le consommateur, collaborateur et citoyen d’aujourd’hui et de demain ? Avec quels bons outils, quels bons usages et pratiques, et quels bons profils ? Par Stéphanie Perrin, Commissaire Générale du Printemps des études. ÉcoRéseau Business est partenaire de l’événement, qui se déroulera les 24 et 25 septembre au Palais des Congrès (Paris).

Le ton sera donné dès la conférence inaugurale intitulée : « Faut-il encore décider ? La décision humaine à l’ère de l’IA. » Éric Hazan, entrepreneur et dirigeant d’un fonds d’investissement, spécialiste de l’impact de l’IA sur l’économie et la société, présentera quatre scenarios d’intégration de l’IA, avec l’objectif de redéfinir la dimension humaine de la décision.

Mais aussi tout le long d’un programme de 85 conférences et rendez-vous, 16 visites guidées et 28 pitchs de la data.

Nous vous proposons de découvrir comment décrypter, décider et diriger aujourd’hui…

En découvrant ou redécouvrant les atouts de la Social Intelligence, lors de 3 conférences le vendredi matin qui vous en présenteront les nouveaux outils et méthodologies, les enjeux du moment et les défis de demain à travers un livre blanc, des retours d’expérience marquants et un pitch d’expert.

En écoutant le parcours entrepreneurial de Frédéric-Charles Petit, le fondateur et président de Toluna, société désormais parmi les leaders sur son marché.

En s’inspirant de bonnes pratiques éprouvées grâce aux conférences témoignages et retours d’expérience qui, cette année, aborderont les tensions court et long termes dans les stratégies de marque ou encore comment augmenter le ROI du marketing et valoriser la fonction MR grâce aux insights.

En analysant, lors des ateliers expertise benchmark, comment mieux diffuser vos résultats grâce à l’IA, faire vivre vos segmentations ou utiliser les Synthetic Personae.

En découvrant, à l’aube d’une période électorale importante aux États-Unis et en France, les nouvelles règles et nouveaux défis des sondages d’opinion énoncés dans le code WAPOR réactualisé qui intègre l’IA.

Enfin, en participant à une démonstration interactive des dernières IA génératives, du jamais vu en format conférence multi outils.

Le Printemps des études, c’est aussi une exposition de 90 stands et desks comptant 3 agoras, 1 espace sensorial et 1 village de la data dédié aux start-up où vous pourrez rencontrer et échanger avec 137 acteurs majeurs de la filière.

Nous avons hâte de vous accueillir les jeudi 24 et vendredi 25 septembre au Palais des Congrès de Paris pour entrer ensemble dans une ère de la prise de décision judicieuse, éclairée et réussie.

Pour en savoir plus, explorez le programme complet et demandez votre e-badge 2026, consultez notre site: www.printemps-etudes.com