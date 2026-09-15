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En juillet dernier, la 3ᵉ édition des Trophées de l’adaptation au changement climatique du programme européen Life ARTISAN a récompensé sept territoires qui ont choisi la nature comme meilleure alliée face au dérèglement climatique. Oui, la nature nous offre des solutions ! Par Ezzedine El Mestiri.

Ce concours met en lumière des projets exemplaires d’adaptation au changement climatique qui s’appuient sur des solutions fondées sur la nature (SFN). Mobiliser le fonctionnement naturel des écosystèmes pour diminuer les vulnérabilités liées aux risques climatiques, et préserver la biodiversité. Composer avec les conséquences de l’urgence climatique : chaleurs intenses, inondations fréquentes, mer qui monte… Elles répondent à deux enjeux, le climat et la biodiversité. Des pratiques qui font appel au vivant et à l’innovation.

Rendre aux rivières leur liberté

À Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), une place bitumée, transformée en parking surchauffé a été végétalisée et le ruisseau Notre-Dame qui traverse le cœur de bourg a été rétabli. Parmi les solutions SFN, une consiste à rendre aux rivières leur liberté pour qu’elles retrouvent leur tracé naturel. En Auvergne-Rhône-Alpes, à Bourg-en-Bresse, le Canal de Loëze, bétonné et en surchauffe l’été, a été débétonné. On lui a rendu ses berges naturelles pour devenir un îlot de fraîcheur. En Normandie, la basse vallée de la Saâne a été reconnectée à la mer et a retrouvé son lit naturel.

Dans le Grand Est, le ruisseau de Montigny a été restauré. En Bourgogne-Franche-Comté, c’est la Clauge amont et ses milieux humides qui ont été réparés. Au lieu de construire des digues bétonnées, on laisse ainsi, à l’eau faire son travail. En Guadeloupe, on a choisi de cultiver avec le vivant, pas contre lui. Le projet EXPLORER a fait le pari d’une agriculture qui résiste à un climat qui se dérègle. Cultiver avec des pratiques fondées sur la nature en limitant le labour, en nourrissant la terre au compost et en la couvrant avec du paillage plutôt qu’aux intrants chimiques.

Des méthodes agroforestières

Les villes et les territoires sont séduits par ces solutions écologiques qui consentent à planter des arbres pour rafraîchir une ville, rendre à une rivière à son lit pour amortir les crues et cultiver avec le vivant plutôt que contre lui.

L’année dernière, d’autres initiatives ont été renommées. La Bourgogne-Franche-Comté a réhabilité un hydrosystème dans le massif forestier de Rumilly-Chaource pour réduire le stress hydrique. En Normandie, des méthodes agroforestières ont été déployés pour renforcer la résilience de parcelles agricoles. Dans les Pays de la Loire, le ruisseau de Marcé a été restauré pour faire face à l’évolution de la pluviométrie.

« Les solutions fondées sur la nature viennent nous aider à nous adapter au dérèglement climatique en prenant appui sur le vivant et les écosystèmes, tout en améliorant l’état de ces écosystèmes », indique Rémi Rousselet, chargé de projet Solutions d’adaptation fondées sur la nature à l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Création de nouveaux emplois verts

Financé à 60 % par la Commission européenne, le projet Life ARTISAN (Accroître la résilience des territoires aux changements climatiques par l’incitation aux solutions d’adaptation fondées sur la nature) est dirigé par l’Office français de la biodiversité. Doté d’un budget total de 16,7 millions d’euros sur une durée de 8 ans (2020-2027), il s’appuie sur 28 bénéficiaires associés dont l’Ademe.

Selon une étude réalisée en 2022 par l’ONG WWF, les solutions fondées sur la nature pourraient limiter l’intensité des changements climatiques d’au moins 26 %. Alors, il est temps de restaurer des zones humides pour lutter contre les inondations, végétaliser des espaces urbains pour faire face à la canicule, réparer des mangroves pour contenir l’élévation du niveau des mers. La mise en œuvre de ces initiatives salutaires permet aussi la création de nouveaux emplois verts et le développement de l’écotourisme. C’est un gain écologique et économique pour les villes et les communes.