Quelques mois après l’échec du Système de combat aérien du futur (Scaf) – le projet européen d’un ensemble de systèmes d’armes aériens interconnectés entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, et la Belgique – Paris et Berlin viennent d’annoncer le lancement de Vortex. L’acronyme, qui signifie « véhicule orbital réutilisable de transport et d’exploration », désigne un programme d’avion spatial réutilisable destiné à donner à l’Europe une nouvelle capacité d’intervention dans l’espace. De quoi renforcer l’alliance franco-allemande dans le domaine de la défense spatiale, face aux dominations chinoise et américaine.
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