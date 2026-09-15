Quelques mois après l’échec du Système de combat aérien du futur (Scaf) – le projet européen d’un ensemble de systèmes d’armes aériens interconnectés entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, et la Belgique – Paris et Berlin viennent d’annoncer le lancement de Vortex. L’acronyme, qui signifie « véhicule orbital réutilisable de transport et d’exploration », désigne un programme d’avion spatial réutilisable destiné à donner à l’Europe une nouvelle capacité d’intervention dans l’espace. De quoi renforcer l’alliance franco-allemande dans le domaine de la défense spatiale, face aux dominations chinoise et américaine.

l’espace. Le président de la République, Emmanuel Macron, a profité de l’occasion pour affirmer le soutien de la France au projet Vortex. « Je veux ici dire que le gouvernement français sera évidemment aux côtés de ce projet et je sais aussi que nos amis allemands le soutiennent », a-t-il notamment déclaré. Les 9 et 10 septembre 2026, le Grand Palais de Paris accueillait le Sommet international sur. Le président de la République, Emmanuel Macron, a profité de l’occasion pour affirmer le soutien de la France au projet Vortex. « Je veux ici dire que le gouvernement français sera évidemment aux côtés de ce projet et je sais aussi que nos amis allemands le soutiennent », a-t-il notamment déclaré.