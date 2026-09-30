Les dirigeants sont souvent perçus comme ayant réponse à tout. Ils doivent savoir, décider, anticiper, parfois même donner le sentiment d’avoir tout vécu et de pouvoir presque prédire l’avenir ! C’est en tout cas l’impression que cela peut donner… La faute à quoi ? Peut-être à ces quelques mots : « Je ne sais pas », encore parfois difficiles à prononcer lorsqu’ils sortent de la bouche d’un chef d’entreprise. Longtemps perçue comme un aveu de faiblesse, cette réponse pourrait pourtant trouver une nouvelle place dans le leadership.
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