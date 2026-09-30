Les dirigeants sont souvent perçus comme ayant réponse à tout. Ils doivent savoir, décider, anticiper, parfois même donner le sentiment d’avoir tout vécu et de pouvoir presque prédire l’avenir ! C’est en tout cas l’impression que cela peut donner… La faute à quoi ? Peut-être à ces quelques mots : « Je ne sais pas », encore parfois difficiles à prononcer lorsqu’ils sortent de la bouche d’un chef d’entreprise. Longtemps perçue comme un aveu de faiblesse, cette réponse pourrait pourtant trouver une nouvelle place dans le leadership.

Celui qui tient les rênes doit tout savoir. Un fait encore trop ancré dans le monde professionnel et dans la culture entrepreneuriale. Il en va de la crédibilité du chef d’entreprise. Mais la condition d’un bon leadership est-elle vraiment de tout savoir ? Les dirigeants ont-ils parfois oublié la célèbre maxime attribuée au philosophe grec Socrate : « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien » ? Une formule parmi les plus célèbres, qui semble pourtant encore difficile à transposer dans le monde de l’entreprise.