« Patrimoine en péril » et « Patrimoine de la photographie ». Ce sont les deux thèmes de l’édition 2026 des Journées européennes du patrimoine (JEP), qui auront lieu les 19 et 20 septembre. La protection juridique, mais aussi la conservation et la restauration de la photographie représentent un enjeu considérable : derrière la préservation des images, c’est une part de notre mémoire collective qui se joue.

« La photographie constitue une part de notre mémoire nationale », confiait Gilles Désiré dit Gosset, conservateur général du patrimoine et directeur de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (Charenton-Le-Pont), auprès du ministère de la Culture. Dans une tribune publiée dans Le Monde début septembre 2026, Lucille Bonnier, restauratrice du patrimoine photographique, et Abraham Le Guen, juriste, en appellent aux pouvoirs publics pour mieux prendre en compte cet enjeu.