« Patrimoine en péril » et « Patrimoine de la photographie ». Ce sont les deux thèmes de l’édition 2026 des Journées européennes du patrimoine (JEP), qui auront lieu les 19 et 20 septembre. La protection juridique, mais aussi la conservation et la restauration de la photographie représentent un enjeu considérable : derrière la préservation des images, c’est une part de notre mémoire collective qui se joue.
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