Temps de lecture estimé : 2 minutes

Par Angélica Barrero-Guinand, psychologue clinicienne chez Ifeel – une solution pour améliorer le bien-être au travail.

TRIBUNE. Le Blue Monday (ce 15 janvier) est souvent présenté comme le jour le plus déprimant de l’année. Cette « information » ne repose sur rien : il s’agit en fait d’un coup de com/marketing. Mais le manque de motivation des collaborateurs à la mi/fin janvier est bien réel. Ce phénomène peut se manifester de plusieurs façons : diminution de la productivité, désengagement, fatigue, manque d’enthousiasme, et difficulté à se concentrer.

Comment se manifeste le blues de janvier ?

Ce phénomène est souvent associé aux blues hivernaux, aux objectifs de début d’année qui peuvent sembler lointains ou inatteignables, à ce que nous avons laissé de côté l’année dernière, ainsi qu’à la fatigue accumulée (ou les dettes) après les fêtes.

Le contexte saisonnier peut affecter la santé psychologique des collaborateurs. Le manque de lumière, le froid et le retour à la routine après les fêtes, ou même les attentes associées à l’année qui démarre, impactent le moral des employés.

Pression des objectifs et attentes : analysez comment les objectifs annuels ou les attentes de début d’année peuvent créer une pression supplémentaire sur les employés, pouvant contribuer à une baisse de motivation et de moral.

Quelques stratégies pour remotiver les équipes

Revenir à la routine : l’hygiène de vie est primordiale. Un sommeil, une bonne alimentation (pas de régime, cela ne sert à rien et c’est inutile), la socialisation autant que nécessaire, faire le plein de lumière et, surtout, la priorité au repos.

Communication et implication : mettez en avant l’importance de la communication entre managers et collaborateurs pour comprendre les préoccupations et trouver des solutions ensemble, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance.

Fixer des objectifs réalistes et stimulants : décomposez les objectifs annuels en étapes plus petites et atteignables. Cela permettra de créer un sentiment d’accomplissement régulier et de maintenir la motivation tout au long de l’année.

Reconnaissance et valorisation : félicitez publiquement les réussites individuelles et collectives. La reconnaissance du travail bien fait renforce l’estime de soi et motive à persévérer.

Encourager le développement personnel et professionnel : proposez des formations, des ateliers ou des programmes de mentorat pour aider les collaborateurs à développer de nouvelles compétences et à se sentir plus investis dans leur évolution au sein de l’entreprise.

Créer un environnement de travail positif : favorisez un cadre de travail agréable en encourageant la collaboration, en valorisant la diversité des idées et en favorisant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Récompenses et avantages : mettez en place des systèmes de récompenses ou d’avantages pour stimuler la motivation. Cela peut être des bonus, des jours de congés supplémentaires, ou d’autres avantages en fonction des performances.

Favoriser le bien-être mental : proposez des activités liées au bien-être, comme des séances de méditation, du sport en équipe, des pauses régulières, ou des programmes de soutien psychologique pour aider les employés à gérer le stress et à maintenir leur motivation.

En combinant ces stratégies et en adaptant votre approche à la culture et aux besoins spécifiques de votre entreprise, vous pouvez contribuer à stimuler la motivation de vos collaborateurs même pendant les périodes plus difficiles, comme le mois de janvier.