Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? Nymbios

Quoi ? Un gestionnaire d’ambiance sonore, alliant intelligence artificielle et curation humaine professionnelle.

Dans un café, un hôtel ou un restaurant, la musique est souvent considérée comme un simple fond sonore. Pour Arthur Fromont, fondateur de Nymbios et ancien DJ, elle participe pleinement à l’expérience client. Sa start-up propose aux établissements une ambiance musicale personnalisée, pilotée par l’intelligence artificielle (IA) et une direction artistique humaine.

Du DJ à la création de Nymbios

Avant de devenir entrepreneur, Arthur Fromont a passé une dizaine d’années comme DJ. À l’époque, plusieurs dirigeants d’établissements lui demandaient déjà de préparer des playlists pour prendre le relais lorsqu’il n’y avait plus de DJ.

Son expérience lui fait également remarquer un décalage entre le lieu et la musique choisie. « Un petit café peut avoir la radio à fond avec des publicités, ou un super bar à cocktails avec un gros morceau de rap », détaille-t-il. Pour lui, la musique reste largement sous-estimée par les professionnels. Les restaurateurs accordent beaucoup d’attention à leur carte, leur décoration ou leur aménagement, mais la musique reste souvent gérée comme un simple accompagnement. « Avec une bonne musique on estime qu’il y a peut-être 9 % de chiffre d’affaires en plus dans un lieu où la musique est bien calibrée par rapport à son ambiance », estime Arthur Fromont. De là nait Nymbios, en févrirer 2025.

Une ambiance différente pour chaque établissement

Nymbios fonctionne sur un modèle SaaS, avec quatre offres proposées sous la forme d’un abonnement mensuel. Leur niveau de personnalisation et d’accompagnement varie selon les besoins du client. La solution commence par analyser l’identité du lieu. Clientèle, décoration, emplacement, horaires, lumière ou encore aménagement sont pris en compte pour construire une ambiance musicale adaptée. « Le café dans la rue principale de votre ville aura une musique complètement différente de l’autre café qui est en face », résume Arthur Fromont.

L’intelligence artificielle prend ensuite le relais pour faire évoluer la programmation. La musique peut notamment gagner en énergie au fil de la journée ou s’adapter à la météo. L’utilisateur peut aussi modifier rapidement l’ambiance en fonction de ce qui se passe dans l’établissement, par exemple lorsqu’un groupe de supporters arrive pour célébrer une victoire. Les offres les plus poussées permettent par ailleurs de gérer plusieurs espaces musicaux et d’être accompagné par un DJ chargé de la direction artistique.



Se différencier des playlists génériques

Pour Nymbios, la concurrence vient en premier lieu des établissements qui utilisent Spotify, Deezer ou Apple Music pour diffuser leur musique. Arthur Fromont souligne que ces comptes personnels ne sont pas destinés à un usage professionnel dans les lieux qui accueillent du public. D’autres acteurs proposent des musiques libres de droits ou des playlists génériques. Nymbios veut se distinguer par une approche davantage sur mesure. « Nous, on combine la playlist comme si vous preniez un petit directeur artistique pour votre lieu », explique le fondateur.

Le cœur de cible reste les cafés, hôtels et restaurants, mais la solution peut aussi être utilisée dans les espaces de coworking, les commerces ou les grandes surfaces. Elle est déployable partout en France, même si Arthur Fromont concentre pour l’instant son développement commercial sur Paris. Les premiers retours mettent en avant le gain de temps. Les équipes n’ont plus à choisir chaque matin une playlist ni à supporter les mêmes morceaux qui tournent en boucle.

Le principal défi est désormais technique. Seul aux commandes du projet, Arthur Fromont cherche à s’entourer de développeurs pour améliorer sa solution. La question des droits musicaux est déjà encadrée grâce à un partenariat avec une branche de Spotify dédiée aux professionnels. Les droits liés à la diffusion restent toutefois à la charge de l’établissement.

À court terme, l’objectif est d’atteindre et de fidéliser ses 30 premiers clients, avant de poursuivre le développement de nouvelles fonctionnalités. À plus long terme, Arthur Fromont envisage une expansion européenne, notamment en Espagne, en Italie et en Allemagne. L’ambition est claire : faire de Nymbios une solution incontournable pour les lieux qui accueillent du public !