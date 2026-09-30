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Le 19 octobre, le Théâtre Mogador accueillera « L’invitation au voyage au-delà du regard », un événement immersif inédit consacré à la déficience visuelle. Une soirée pour entendre des parcours, vivre des expériences et, surtout, bousculer les idées reçues sur le handicap. ÉcoRéseau Business est partenaire de cet événement.

Des parcours à découvrir… parfois dans le noir !

Non-voyants, malvoyants ou confrontés à une perte progressive de la vue : plusieurs personnalités viendront partager leur expérience et leur parcours, parmi lesquels des athlètes, entrepreneurs et journalistes. Leurs témoignages seront ponctués d’interventions artistiques, avec notamment un sketch vidéo d’Artus, ainsi que la présence de Bruno Solo et d’autres artistes.

Parrainée par la journaliste et écrivaine Elisabeth Quin, elle-même atteinte d’un double glaucome, et par Bruno Solo, la soirée entend proposer une autre manière d’appréhender le handicap visuel. Après les prises de parole, des ateliers et expériences immersives inviteront le public à « aller au-delà de son regard » et à expérimenter autrement ce que signifie vivre avec une déficience visuelle. « À chaque fois j’ai été épaté, transporté par leur joie de vivre malgré ce handicap qui les privent du sens le plus immédiat et naturel, permettant de nous mouvoir dans l’existence au sens le plus physique et le moins conceptuel du terme ! L’imaginaire pour les malvoyants de naissance et les souvenirs lumineux pour celles et ceux qui ont un jour perdu la vue est souvent plus pertinent que le nôtre qui le regardons parfois sans le voir vraiment ! », dixit Bruno Solo.

Emploi et prévention au cœur de la soirée

L’événement, porté par l’association Voir Ensemble, engagée depuis 1927 pour l’inclusion et la promotion sociale des personnes déficientes sensorielles, dépassera le cadre du spectacle. Un job dating sera organisé en amont, avec des offres d’emploi destinées aux personnes déficientes sensorielles à la recherche d’un emploi, qu’elles soient présentes à la soirée ou venues spécialement de l’extérieur.

La santé sera également au rendez-vous. Le professeur Christophe Baudouin, spécialiste reconnu de la chirurgie ophtalmique et particulièrement du glaucome, interviendra pour sensibiliser le public à la prévention et à la détection des maladies oculaires. En France, 2,5 millions de personnes sont concernées par une déficience visuelle : une réalité que cette soirée entend contribuer à mieux faire connaître, en donnant à voir, à entendre et à ressentir autrement.