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TRIBUNE. Il suffit de taper « PER ou assurance-vie » dans un moteur de recherche pour trouver des dizaines de comparatifs promettant de trancher définitivement sur le placement à privilégier. La réalité est plus nuancée. Avant de choisir, deux critères restent trop souvent absents dans la conversation : le fléchage de l’épargne et son coût réel. Par Marie Janoviez, cofondatrice de Caravel.

La vraie question oubliée : où va notre argent ?

Chaque euro placé sur un PER ou une assurance-vie est investi quelque part : dans des entreprises, des obligations, des infrastructures. Ces choix ont des conséquences réelles sur l’économie, sur le climat et sur les générations futures. Pourtant, la grande majorité des épargnants ignore ce que leurs contrats financent concrètement.

À l’heure où les engagements de l’Accord de Paris imposent une transformation profonde de nos modèles économiques, l’épargne privée est un levier considérable, sous-utilisé. Mobiliser les milliards nécessaires à la transition énergétique suppose d’orienter massivement les capitaux privés vers les bons secteurs. Choisir des supports d’investissement alignés sur les objectifs climatiques devrait être un réflexe, pas une option réservée à une minorité conscientisée.

Les frais : le seul rendement certain

Le second angle mort concerne les frais. La performance d’un placement est par définition incertaine. Nul ne peut promettre que les marchés monteront ou que tel fonds surperformera. En revanche, une chose est sûre : les frais de gestion amputeront le capital, quoi qu’il arrive. Sur une période de vingt à trente ans, un différentiel de 1 % de frais annuels représente plusieurs dizaines de milliers d’euros de capital en moins à l’arrivée. Ce n’est pas un détail.

Or, le marché de l’assurance-vie et du PER reste très opaque sur ce sujet. Les frais s’accumulent à plusieurs niveaux (frais de gestion du contrat, frais des unités de compte, frais d’entrée), rendant toute comparaison complexe pour l’épargnant ordinaire. Exiger la transparence et préférer des contrats aux frais les plus bas possibles devrait être une priorité, au moins aussi importante que le choix entre un PER ou une assurance-vie.

La complémentarité de ces deux placements

Ces deux critères pris en compte, revenons à la question du choix : PER ou assurance-vie ? Ces deux produits ne répondent pas aux mêmes besoins et ne jouent pas le même rôle.

Le PER permet de déduire les versements des revenus imposables, en contrepartie d’une épargne bloquée en principe jusqu’à la retraite. De son côté, l’assurance-vie permet de conserver une épargne disponible à tout moment, avec une fiscalité allégée sur les gains après huit ans de détention. L’un comme l’autre permet de transmettre un capital dans des conditions fiscales avantageuses. La règle de bon sens est alors simple : le PER pour préparer sa retraite, l’assurance-vie pour disposer d’une épargne plus souple. Les deux ne s’excluent pas, mais se complètent.