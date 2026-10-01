Art héritage familial
Crédits : DepositPhotos

En 2026, la question de l’héritage est au cœur des enjeux économiques et sociaux. Pour certains, cela n’a pas de sens de se réapproprier le fruit du travail d’un autre – qu’importe les liens du sang. Pour d’autres, c’est un dû. Qu’en est-il de l’héritage culturel ? Comment reçoit-on une œuvre, un savoir-faire ou une mémoire familiale ? Et que fait-on de ce qui nous est transmis ?

« Quand on possède un savoir-faire ou un savoir tout court, il ne faut pas l'emporter dans la tombe. Il faut le transmettre », dixit l’astrologue Elizabeth Teissier. À bon entendeur... Selon une étude du DEP du ministère de la Culture et de la Communication, 50 % des pratiques culturelles se transmettent par les parents. Et le savoir-faire artistique n’échappe pas à cette logique. L’art se transmet, parfois sans même le vouloir. Jusqu’à devenir un formidable tremplin ou un héritage lourd à porter.

Envie de lire la suite ?
Nos articles en intégralité à partir de 1,99€/mois
sans engagement
(annulable à tout moment)

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous juste en dessous

Lisa Begouin
Journaliste. Si la curiosité est un vilain défaut, elle m'a permis d'en faire mon métier ! Je suis ravie de faire partie de l'équipe d'ÉcoRéseau Business, dont l'objectif est d'informer avec un regard constructif et optimiste. Dans mes articles, je m'efforce de rester aussi objective que possible… sauf quand il est question de Bordeaux, ma ville de cœur !

À lire aussiPLUS DE L'AUTEUR