En 2026, la question de l’héritage est au cœur des enjeux économiques et sociaux. Pour certains, cela n’a pas de sens de se réapproprier le fruit du travail d’un autre – qu’importe les liens du sang. Pour d’autres, c’est un dû. Qu’en est-il de l’héritage culturel ? Comment reçoit-on une œuvre, un savoir-faire ou une mémoire familiale ? Et que fait-on de ce qui nous est transmis ?
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