En 2026, la question de l’héritage est au cœur des enjeux économiques et sociaux. Pour certains, cela n’a pas de sens de se réapproprier le fruit du travail d’un autre – qu’importe les liens du sang. Pour d’autres, c’est un dû. Qu’en est-il de l’héritage culturel ? Comment reçoit-on une œuvre, un savoir-faire ou une mémoire familiale ? Et que fait-on de ce qui nous est transmis ?

« Quand on possède un savoir-faire ou un savoir tout court, il ne faut pas l'emporter dans la tombe. Il faut le transmettre », dixit l’astrologue Elizabeth Teissier. À bon entendeur... Selon une étude du DEP du ministère de la Culture et de la Communication, 50 % des pratiques culturelles se transmettent par les parents. Et le savoir-faire artistique n’échappe pas à cette logique. L’art se transmet, parfois sans même le vouloir. Jusqu’à devenir un formidable tremplin ou un héritage lourd à porter.