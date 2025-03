Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’édition 2025 des Trophées Optimistes d’ÉcoRéseau Business se déroulera le jeudi 20 mars au siège de la CCI Paris Île-de-France.



Maladies, accidents de la vie, handicap(s), entreprises en difficulté… ce Trophée Rebond récompense celle ou celui qui a su faire preuve de résilience, de persévérance, et de sursaut, pour remettre sur les rails un destin bien mal embarqué. Celle ou celui qui n’a pas baissé les bras après un, deux, trois ou moult échecs… pour finalement rencontrer le succès.

Dorine Bourneton

« Tu veux devenir pilote plus tard ? C’était la question qu’adressait mon père à son fils, étonnamment pas à moi ! », nous confie Dorine Bourneton. Finalement, c’est bien elle qui multipliera les cours de pilotage. « Je me souviendrai toujours de mon premier lâcher, seule. J’avais 15 ans, toute timide, et je volais dans le ciel ». Mais la passion est rarement compatible avec la raison. Ce jour-là, alors qu’elle n’a que 16 ans, Dorine Bourneton doit monter à bord d’un petit avion de l’aéroclub dans le cadre d’un voyage organisé pour rencontrer des pilotes de Canadair. Passagère, elle monte à bord de l’appareil, malgré les mauvaises conditions météo. C’était dangereux d’y aller. C’était tout autant immanquable. Le pilote perd le contrôle de l’avion et fonce droit dans les montagnes. De ce terrible crash aérien, seule Dorine Bourneton sortira vivante. Malgré l’accident, elle garde un regard positif sur ce qui lui a coûté ses deux jambes et continue même la voltige. Ambassadrice de l’association Hanvol, elle continue à se battre pour que tous puissent accéder aux métiers de l’aéronautique. Aujourd’hui conférencière, elle partage son parcours au sein d’entreprises.

Duralex

Déposée par Saint-Gobain en 1945, la marque Duralex, dont le nom, issu de la devise latine « Dura Lex, Sed Lex » (la loi est dure, mais c’est la loi) symbolise la robustesse. La croissance économique d’après-guerre profite à l’expansion de la marque : les verres se vendent auprès de plusieurs millions de consommateurs dans l’hexagone et commencent même à s’exporter à l’international. Années 90, les ventes s’essoufflent. En septembre 2020, Duralex est placée en redressement judiciaire. L’entreprise souffre de gros problèmes de trésorerie, et la crise sanitaire n’arrange rien. Duralex, le verre culte de notre enfance, a failli disparaitre en 2023, Mais c’était sans compter sur la mobilisation des salariés, qui ont proposé un projet de Scop (Société Coopérative et Participative). Aujourd’hui près d’Orléans, autour du directeur général François Marciano, les 234 salariés de Duralex Scop SA (Société coopérative et participative, de forme société anonyme) sont leur propre patron et participent à la renaissance d’un symbole industriel français. Bonne nouvelle pour le made in France !

Christel de Foucault

Spécialisée dans les ressources humaines et d’abord salariée, Christel de Foucault conseille des milliers de candidats. Un matin, à 50 ans, cette passionnée de planche à voile se lève sans ne plus pouvoir bouger les bras. Complètement immobilisée, et ce pendant un an, les médecins avancent la piste de son passe-temps favori pour expliquer cette paralysie soudaine, la planche à voile. « Sans mes bras je ne pouvais plus rien faire, je restais chez moi […] Et puis un de mes enfants m’a mis un ordinateur sur les genoux, je réussissais à taper au clavier, raconte Christel de Foucault. Je me suis lancée dans la rédaction d’un guide au bénéfice des chercheurs d’emploi, à raison d’une page par jour, et ce uniquement à partir de mes souvenirs issus de ma longue expérience en RH. Un livre en devenir… l’auteure sort son premier ouvrage en 2016 (Déjouez les pièges des recruteurs). Ses conseils RH, elle les transmet aussi via les réseaux sociaux, comme YouTube et LinkedIn – dont elle devient top voice. Un beau message pour toutes ces entreprises « qui se débarrassent des plus âgés ». On peut avoir 60 ans et être influenceuse…

