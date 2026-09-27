Plus de 80 ans après sa création, l’Organisation des Nations unies (ONU) traverse une crise profonde. Fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour préserver la paix et favoriser la coopération entre les États, elle est aujourd’hui confrontée à une remise en cause de son rôle sur la scène internationale. Pour quelle réalité ? L’ONU est-elle encore en mesure de peser sur les grands équilibres mondiaux ?
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