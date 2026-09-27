Plus de 80 ans après sa création, l’Organisation des Nations unies (ONU) traverse une crise profonde. Fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour préserver la paix et favoriser la coopération entre les États, elle est aujourd’hui confrontée à une remise en cause de son rôle sur la scène internationale. Pour quelle réalité ? L’ONU est-elle encore en mesure de peser sur les grands équilibres mondiaux ?

« Les Nations unies, créées il y a 81 ans pour maintenir la paix et la sécurité, sont devenues incapables de remplir cette mission, ou plutôt on les a rendues incapables de le faire. » C’est lors de l’Assemblée générale des Nations unies de l’ONU, le 22 septembre dernier, que Recep Tayyip Erdogan a prononcé ces mots. Depuis des années, le président turc, plaide pour une structure plus globale et inclusive au sein du conseil de sécurité. « Reconnaissons qu’un système dans lequel la volonté de plus de 190 pays est soumise aux caprices de cinq pays n’est ni équitable ni susceptible d’instaurer pleinement la confiance », a-t-il ajouté.