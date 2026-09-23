Vérité en entreprise, toujours bonne à dire ?
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Toute vérité est-elle bonne à dire ? Vous avez quatre heures... Plus sérieusement, lorsqu’on est dirigeant et qu’une équipe compte sur nous, faut-il absolument tout dire ? Dans un monde où l’ultra-transparence est devenue la règle, n’y a-t-il pas pourtant des risques à tout dire ? D’abord pour les équipes qui peuvent être impactées mais aussi car le rôle du manager est de savoir gérer les crises.

Heureux qui comme Ulysse a déjà menti à ses hommes... Dans L’Odyssée d’Homère – remise au goût du jour par Christopher Nolan – Circé prévient Ulysse du dilemme qui va s’offrir à lui. Soit il affronte Charybde et perd tout son équipage, soit il passe près de Scylla qui lui prendra six compagnons. Le roi d’Ithaque opte pour la seconde option, sans en parler à ses hommes. Un sacrifice nécessaire, qui lui vaudra les foudres de son équipage. Être un bon dirigeant, est-ce tout dire à ses équipes ou savoir aussi quelles informations garder pour soi ?

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Lisa Begouin
Journaliste. Si la curiosité est un vilain défaut, elle m'a permis d'en faire mon métier ! Je suis ravie de faire partie de l'équipe d'ÉcoRéseau Business, dont l'objectif est d'informer avec un regard constructif et optimiste. Dans mes articles, je m'efforce de rester aussi objective que possible… sauf quand il est question de Bordeaux, ma ville de cœur !

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