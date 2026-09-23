Heureux qui comme Ulysse a déjà menti à ses hommes... Dans L’Odyssée d’Homère –par Christopher Nolan – Circé prévient Ulysse du dilemme qui va s’offrir à lui. Soit il affronte Charybde et perd tout son équipage, soit il passe près de Scylla qui lui prendra six compagnons. Le roi d’Ithaque opte pour la seconde option, sans en parler à ses hommes. Un sacrifice nécessaire, qui lui vaudra les foudres de son équipage. Être un bon dirigeant, est-ce tout dire à ses équipes ou savoir aussi quelles informations garder pour soi ?