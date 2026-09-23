Toute vérité est-elle bonne à dire ? Vous avez quatre heures... Plus sérieusement, lorsqu’on est dirigeant et qu’une équipe compte sur nous, faut-il absolument tout dire ? Dans un monde où l’ultra-transparence est devenue la règle, n’y a-t-il pas pourtant des risques à tout dire ? D’abord pour les équipes qui peuvent être impactées mais aussi car le rôle du manager est de savoir gérer les crises.
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