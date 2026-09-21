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Qui ? Carlo

Quoi ? Une application qui combine paiement mobile et cashback local

En vingt ans, plus d’une boutique sur cinq a mis la clé sous la porte, d’après Codata. Avec le shopping en ligne, les magasins de proximité et petits commerces ont vu leur fréquentation dangereusement diminuer. Pour beaucoup, il a fallu se réinventer. Un phénomène qui fait écho dans plusieurs centres-villes en France. Et une problématique qu’Antoine Bahri s’est promis de résoudre, dès 2019.

Dès le lancement de l’application, l’objectif était clair, alors que le commerce local concurrence difficilement les nouvelles habitudes de consommation. « Il y a une prise de conscience que le commerce de proximité est en train de souffrir. Il a du mal à s’adapter aux changements qui s’opèrent dans les habitudes de consommation avec ce qui se fait en ligne et qui est très facile d’utilisation », constate Antoine Bahri. D’abord lancée à Monaco, Carlo est aujourd’hui également proposée dans deux villes de France : Aix-en-Provence et Bordeaux.

« Tout est vraiment à portée de doigt avec un seul clic »

Le développement d’Internet, du commerce en ligne ou des livraisons chez soi a été une forme de révolution pour les consommateurs. Elle offre à la fois un gain de temps et d’énergie… mais c’est aussi une solution qui handicape les commerces de proximité. Entre 2004 et 2024, le taux de vacance moyen des magasins est passé d’environ 6 % à presque 11 %, dans les centres-villes français, d’après Codata. Alors, Carlo propose de payer via l’application et de gagner un cashback de 5 %. « C’est la preuve que vous avez contribué à l’économie locale. Ce cashback reste dans une cagnotte qui est dédiée à la ville », explique son fondateur. Au fur et à mesure des dépenses, ce cashback se cumule et peut être dépensé dans les différents commerces de sa ville. Un plus pour les consommateurs… comme pour les commerçants ! Qui fidélisent leur clientèle à travers un pourcentage.

Mais Antoine Bahri n’est pas parti de rien… Fils de commerçants, il a travaillé pour le commerce familial, à Monaco, pendant plusieurs années. Une expérience qui lui a donné envie de faire bouger les choses. « J’ai eu la chance de diriger cette boutique un moment. Et j’ai pu vivre directement ces changements qui s’opéraient dans les habitudes de consommation. On voyait apparaître les premiers e-commerces, les premières publicités sur Facebook, Instagram, les premières marketplaces b to b to c… ».

« Monaco, ce n’est peut-être pas la première ville à laquelle on pense pour lancer une solution de paiement couplée à du cashback et de la fidélité, mais ça reste une ville méditerranéenne avec de nombreux commerces indépendants ». Une ville théâtre de ces changements de consommations qui compliquent les fins de mois des commerçants… « Les consommateurs achètent de plus en plus facilement en ligne, tout est vraiment à portée de doigt avec un seul clic ».

Bientôt dans votre centre-ville ?

Aujourd’hui, le projet s’est déjà largement développé. Une vingtaine de collaborateurs développent l’application. Et déjà 1 100 commerçants inscrits sur Carlo. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 2 millions d’achats ont été effectués via Carlo en 2025. « Ça représente à peu près 160 millions d’euros directement investis dans les commerces de proximité ».

Les objectifs et ambitions du fondateur continuent d’évoluer avec leur temps. Loin de vouloir s’arrêter à ces trois villes, il espère pouvoir étendre son application à d’autre centres-villes dans le besoin. « Aujourd’hui, on est dans une stratégie d’expansion. On essaie d’explorer les régions autour des villes dans lesquelles nous sommes déjà déployés. Nous recherchons des villes qui ont besoin d’un type de solution comme la nôtre ou qui ont un tissu de commerces de proximité qui cherchent à se fédérer », lance le fondateur.