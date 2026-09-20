La flambée des prix à la pompe ravive les inquiétudes autour du pouvoir d’achat et fait ressurgir le souvenir des Gilets jaunes. Des pêcheurs aux salariés, plusieurs secteurs expriment leur mécontentement, tandis que le gouvernement multiplie les aides ciblées. Entre mobilisation sociale et réponse d’urgence, les ingrédients d’une nouvelle contestation sont-ils réunis ?
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