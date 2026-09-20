La flambée des prix à la pompe ravive les inquiétudes autour du pouvoir d’achat et fait ressurgir le souvenir des Gilets jaunes. Des pêcheurs aux salariés, plusieurs secteurs expriment leur mécontentement, tandis que le gouvernement multiplie les aides ciblées. Entre mobilisation sociale et réponse d’urgence, les ingrédients d’une nouvelle contestation sont-ils réunis ?

Le souvenir des ronds-points de 2018 revient dans le débat public. À l’époque, la hausse du prix des carburants avait servi de déclencheur à un mouvement social inédit. Huit ans plus tard, le contexte est différent, mais le carburant redevient un symbole du coût de la vie. Le 15 septembre, le litre de SP95-E10 atteignait en moyenne 2,15 euros, dépassant le précédent pic de juin 2022, tandis que le gazole approchait 2,35 euros, selon des données de l’AFP.