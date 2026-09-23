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Transformation numérique, réorganisation, fusion, nouveaux outils ou nouvelles méthodes de travail : les entreprises sont régulièrement amenées à modifier leur fonctionnement. Mais changer une organisation ne consiste pas seulement à déployer une nouvelle solution. Le change management vise justement à accompagner les collaborateurs dans cette transition, pour faciliter l’adoption des nouvelles pratiques et limiter les résistances.

Changer sans perdre ses équipes en chemin, c’est tout l’enjeu du change management, également appelé conduite du changement. Selon ConvictionsRH, il regroupe tous les outils et processus utiles pour accompagner les phases de transformations d’une entreprise, qu’elles soient technologiques, organisationnelles, ou liées au développement. Cela peut concerner la digitalisation, la création ou la fusion des services, l’évolution des méthodes de travail ou encore le déploiement de nouvelles technologies.



Le changement ne se décrète pas

Une transformation peut être pertinente sur le papier, mais quand même rencontrer des difficultés au moment de sa mise en œuvre. Pour les salariés, modifier les habitudes peut créer de l’incertitude, voire une forme de résistance. Le rôle du change management est donc de ne pas considérer l’humain comme une conséquence secondaire du projet, mais comme l’un des éléments centraux. L’Edhec souligne ainsi que la conduite du changement doit notamment permettre de réduire les résistances, de faciliter l’adoption de nouvelles pratiques et d’intégrer les nouveautés de manière cohérente dans l’organisation. L’établissement identifie la communication comme l’un des principaux piliers de cette démarche : les collaborateurs doivent comprendre les raisons du changement, ses objectifs et les bénéfices attendus. Cette communication ne peut toutefois se limiter à une annonce ponctuelle. Elle doit accompagner les différentes étapes de la transformation.



Informer, former, impliquer



Le change management repose sur plusieurs leviers : informer, former et impliquer. Car l’arrivée d’un nouvel outil ou d’une nouvelle méthode de travail ne suffit pas à garantir son adoption. Les salariés doivent comprendre ce qui change, pourquoi et quelles conséquences cela aura sur leur quotidien. La formation permet ensuite de leur donner les compétences nécessaires, tandis que les managers jouent un rôle de relais auprès des équipes, en faisant remonter les difficultés rencontrées sur le terrain.

Cette dimension humaine prend d’autant plus d’importance que les transformations technologiques s’accélèrent. Selon la grande étude Enov / Transformation des PME (2025-2026) relayée par Bpifrance, 78 % des PME françaises ont accéléré leur digitalisation en intégrant notamment des outils d’intelligence artificielle générative ou d’automatisation. Mais cette évolution s’accompagne de difficultés : plus d’une PME sur deux déclarerait rencontrer des problèmes importants d’adoption en interne faute d’un accompagnement adapté des salariés. Deux chiffres qui illustrent une même réalité, investir dans la technologie ne suffit pas, encore faut-il permettre aux équipes de se l’approprier…

Le numérique accélère la transformation



L’arrivée de l’IA et de l’automatisation ne transforme donc pas seulement les outils utilisés par les entreprises. Elle peut aussi faire évoluer les métiers, les compétences et les habitudes de travail. Cette transformation modifie également la circulation de l’information. Plates-formes collaboratives, intranets et messageries permettent aux salariés d’accéder plus rapidement aux informations liées à leur entreprise et aux projets en cours. Dans ce contexte, la transparence et la communication régulière deviennent des éléments clés pour expliquer les changements et maintenir les équipes impliquées.