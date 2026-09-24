Paris, capitale de la mode, a célébré la 33e édition des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris lors de la cérémonie de remise des prix, le mercredi 23 septembre. Au total, plus de 350 candidatures ont été étudiées par trois jurys composés de galeristes, d’experts du milieu, d’anciens lauréats et de journalistes… Huit lauréats ont finalement été récompensés dans trois catégories : design, mode et métiers d’art. Certains ont reçu le prix Révélation, qui distingue un projet prometteur, créatif et révélateur de talents. D’autres ont reçu le prix Engagement, qui récompense la démarche de création, de recherche et d’innovation d’un professionnel.

Un maître-mot : la création. « La création, ce n'est pas simplement une plus-value créatrice, artistique, patrimoniale, ni un acteur culturel ou esthétique de la Ville de Paris. C’est aussi une plus-value économique à part entière », souligne Anouch Toranian, adjointe au Maire de Paris, chargée des commerces, de l’artisanat et des professions libérales. Les artistes sont aussi des entrepreneurs, rappelle-t-elle, qui font face à des difficultés. Les récompenses distribuées promettent, entre autres, une dotation financière de 18 000 euros et un accompagnement. « Paris doit rester une ville où on crée, où on peut fabriquer, entreprendre, innover et transmettre des savoir-faire ».