La semaine passée, Paris célébrait la Design Week. La semaine prochaine, ce sera au tour de la Paris Fashion Week. C’était donc aussi le moment idéal pour les Grands Prix de la Création de la Ville de Paris. Créé en 1993, cet événement poursuit depuis une même mission : valoriser la création et soutenir les artistes de demain.
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