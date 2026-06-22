Porté par une demande mondiale en forte croissance, le marché des boissons énergisantes attire de nouveaux acteurs et de nouvelles stratégies de marque. Entre domination des géants historiques et arrivée de produits plus « clean », le secteur se transforme. Le lancement de Noxx par Teddy Riner illustre cette évolution où le storytelling et l’image deviennent aussi importants que la formule.

Le marché des boissons énergisantes n’a jamais été aussi dynamique. Selon les estimations de Business Research Insights , il pourrait dépasser les 90 milliards de dollars d’ici à 2030, porté par une consommation en hausse chez les jeunes adultes et les actifs. Longtemps dominé par Red Bull, Monster ou encore Powerade, ce secteur voit désormais émerger de nouvelles marques qui misent sur des produits sans sucre, des positionnements lifestyle et des figures publiques capables de créer de la différenciation.