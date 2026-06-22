Porté par une demande mondiale en forte croissance, le marché des boissons énergisantes attire de nouveaux acteurs et de nouvelles stratégies de marque. Entre domination des géants historiques et arrivée de produits plus « clean », le secteur se transforme. Le lancement de Noxx par Teddy Riner illustre cette évolution où le storytelling et l’image deviennent aussi importants que la formule.
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