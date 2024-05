Temps de lecture estimé : 2 minutes

Nicolas de Tavernost rejoint Rodolphe Saadé · La retraite la plus courte de l’Histoire. Nicolas de Tavernost, mythique visage du groupe M6, devient vice-président de CMA CGM Médias, holding qui regroupe les activités médiatiques du géant des mers. La Tribune, La Provence, bientôt BFM, RMC… Et peut-être un jour M6, chaîne depuis longtemps dans le viseur de Rodolphe Saadé, nouveau grand manitou de la presse et de l’audiovisuel ? CMA CGM détient déjà 10,3 % du capital de « la petite chaîne qui monte ». Le recrutement de Tavernost s’explique aussi comme ça.

Société Générale : Macron sème le doute · Emmanuel Macron veut inciter les banques européennes à se regrouper. « Nous avons besoin d’une consolidation et nous avons aussi besoin d’un vrai marché domestique (…) L’énergie, la finance et les télécoms sont les secteurs clés où un marché unique n’existe pas ». Il n’a pas manifesté d’opposition de principe à ce que l’espagnole Santander rachète la Société Générale, au nom du fait « d’agir en européen ». Pourtant, aucun projet sérieux n’est pour l’heure à l’ordre du jour. Une prise de parole prématurée et irréfléchie ? « Société Générale est bien trop grosse pour être véritablement la cible potentielle d’une rivale européenne », pointe auprès du Figaro Jérôme Legras, responsable de la recherche chez Axiom AI.

La croissance russe tient le choc · La Russie enregistrait l’an passé une croissance de 3,6 %. Ce sera probablement 2,5 % en 2024, selon les prévisions de la Berd. « Je pense qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que des sanctions contre la Russie conduisent à une crise économique et financière profonde, comme beaucoup l’espéraient », indique Beata Javorcik, cheffe économiste de la Berd. Le pays profite il est vrai de l’effort de guerre pour dynamiser son économie.

Un métro à Bordeaux ? · « Techniquement, c’est faisable », indique Emmanuel Sallaberry, maire de Talence et conseiller métropolitain délégué aux transports. Bientôt un métro à Bordeaux ? Jacques Chaban-Delmas en parlait déjà dans les années 1980. Le projet a l’allure d’un serpent de mer. Une étude a été lancée par la métropole, qui s’intéresse de près à cette opportunité, même si « cela n’est pas donné » (trois milliards d’euros au bas mot). Un probable sujet de campagne pour les municipales de 2026.

France Inter : la colère de Le Clézio · La librairie francophone était une émission qui permettait aux auteurs ayant la langue française en partage de se retrouver chaque samedi à l’antenne de France Inter. Celle-ci ne sera pas reconduite par la direction de Radio France la saison prochaine. Un nouveau coup dur pour la culture sur le service public. Le prix Nobel de littérature J.M.G. Le Clézio s’en insurge dans une tribune dévoilée dans Le Figaro. « Alors que restera-t-il de ce temps étriqué, quel avenir pour la langue française, quelle embellie à attendre pour les créateurs-créatrices, amants-amantes de la littérature en liberté ? Est-ce cela que nous voulons ? J’enrage… ».

crédits : shutterstock