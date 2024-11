Il est vrai que LinkedIn est un réseau qui facilite beaucoup la prise de contact, en principe professionnel. En deux clics, on peut engager une conversation sans forcément entreprendre de considérables démarches. Comme ça, l’air de rien. Certains ambitieux aux dents longues avouent auprès de médias comme TF1 Info « chercher le meilleur parti », écumant les fiches de postes et « recrutant » selon diplôme et qualification… Dommage : LinkedIn n’affiche pas encore le salaire exact de l’être tant convoité.