TRIBUNE. Alors que les PME font face à des exigences croissantes de réactivité, de fiabilité et de transparence, la traçabilité est devenue un levier essentiel de performance. Pourtant, elle reste encore trop souvent abordée sous l’angle de l’équipement. La véritable valeur ne réside plus dans l’étiquette ou le code-barres, mais dans la capacité à collecter, partager et exploiter la donnée en temps réel pour piloter efficacement l’activité. Par William Biotteau, vice-président des ventes indirectes et du marketing chez Toshiba TFIS.

Dans de nombreuses entreprises, la traçabilité est encore perçue comme un sujet essentiellement matériel : choisir la bonne imprimante, le bon support d’étiquetage ou le terminal mobile le plus adapté. Ces technologies sont indispensables, mais elles ne constituent que la partie visible d’un enjeu bien plus large.

Car aujourd’hui, la question n’est plus seulement d’identifier un produit ou un mouvement de stock. Elle consiste à garantir que l’information associée soit disponible immédiatement et puisse circuler sans rupture entre les équipes terrain et le système d’information. Or, c’est précisément à ce niveau que de nombreuses PME rencontrent encore des difficultés.

De la traçabilité à la visibilité opérationnelle

Réceptions de marchandises, mises en stock, inventaires, préparations de commandes ou expéditions : chaque opération logistique génère à la fois un flux physique et un flux d’information.

Pourtant, malgré la présence d’ERP ou de logiciels de gestion performants, les données collectées sur le terrain ne sont pas toujours synchronisées en temps réel avec ces outils. Les informations sont parfois ressaisies a posteriori, générant des écarts entre la réalité opérationnelle et la vision offerte par le système de gestion.

Les conséquences sont bien connues : stocks théoriques inexacts, erreurs d’inventaire, perte de temps dans les recherches d’information ou difficulté à absorber des pics d’activité. Le problème n’est généralement pas lié à l’ERP lui-même, mais à l’absence de continuité entre les opérations terrain et le système d’information.

L’intégration au cœur de la performance

La traçabilité devient réellement créatrice de valeur lorsque les données sont captées au moment où l’action se produit puis transmises automatiquement aux applications métiers.

Cette approche repose sur un principe simple : connecter l’ensemble de la chaîne d’information.

Terminaux mobiles, solutions d’impression et logiciels métiers doivent fonctionner comme un ensemble cohérent afin de garantir la fiabilité des données et la fluidité des processus. Lorsqu’une réception, un déplacement de stock ou une expédition est enregistré instantanément dans l’ERP, l’entreprise bénéficie d’une visibilité plus précise sur son activité et peut prendre des décisions plus rapidement.

Les bénéfices sont immédiats : moins de ressaisies, moins d’erreurs humaines, une meilleure qualité de service et une plus grande réactivité opérationnelle.

Un socle pour la transformation des PME

Au-delà des gains de productivité, une traçabilité bien intégrée répond également aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les entreprises : exigences accrues des clients, conformité réglementaire, développement du e-commerce ou automatisation des processus.

Toutes ces évolutions reposent sur un même prérequis : disposer d’une donnée fiable, accessible et exploitable.

Du code-barres au passeport numérique du produit

Cette évolution prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec l’émergence des codes 2D et du passeport numérique produit. À l’horizon 2027, l’initiative internationale GS1 vise à permettre la lecture et l’exploitation, au passage en caisse, de QR Codes et de codes Data Matrix standardisés, en complément des codes-barres traditionnels.

Capables d’associer l’identifiant d’un produit à des informations telles que son numéro de lot, sa date de péremption, sa composition, son origine ou ses consignes de recyclage, ces codes deviennent une véritable porte d’entrée vers sa carte d’identité numérique.

Pour les PME, cette transition ne constitue donc pas un simple changement de technologie d’étiquetage : elle suppose de structurer, fiabiliser et rendre interopérables les données tout au long du cycle de vie du produit.

L’étiquette reste un maillon essentiel de la chaîne logistique, mais elle n’en est plus le centre de gravité. La véritable valeur réside dans la donnée qu’elle permet de générer et dans la capacité de l’entreprise à la partager, la sécuriser et l’utiliser pour améliorer sa performance.

La traçabilité n’est plus seulement un sujet d’identification. Elle est devenue un enjeu d’intégration et de pilotage. Pour les PME, la capacité à connecter efficacement le terrain au système d’information constitue désormais un facteur clé de compétitivité, mais aussi un socle indispensable pour accompagner leur transformation numérique et leur croissance future.