Albanie, Portugal, Italie, Espagne… il n’y a pas qu’en France que la population descend dans la rue pour faire entendre sa colère. Partout en Europe, les mobilisations se multiplient. Dans certains pays, elles sont parties des lycées avant de s'élargir à d’autres pans de la société. Les revendications se font écho, les colères se ressemblent.
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