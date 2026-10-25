Albanie, Portugal, Italie, Espagne… il n’y a pas qu’en France que la population descend dans la rue pour faire entendre sa colère. Partout en Europe, les mobilisations se multiplient. Dans certains pays, elles sont parties des lycées avant de s'élargir à d’autres pans de la société. Les revendications se font écho, les colères se ressemblent.

l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, dans un communiqué mardi 20 octobre dernier. Un même constat pour plusieurs pays européens. Et les mêmes revendications ? « Les manifestations de grande ampleur qui se déroulent en Albanie, en Belgique, en France, en Italie et au Portugal suscitent des préoccupations en matière de droits humains. Je condamne tous les actes de violence et j'appelle toutes les parties concernées à apaiser les tensions et à empêcher toute nouvelle violence. (...) Les gens ont le droit de manifester pacifiquement et de faire entendre leurs voix. Les États doivent faciliter l'exercice de ces droits. » Voici ce qu’a déclaré le Haut-Commissaire deaux droits de l’Homme, Volker Türk, dans un communiqué mardi 20 octobre dernier. Un même constat pour plusieurs pays européens. Et les mêmes revendications ?