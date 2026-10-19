Le secteur de la restauration, lui aussi, connaît ses hauts et ses bas. Les défaillances sont toujours importantes, les inquiétudes redoublent et, parmi les incertitudes, l’intelligence artificielle se fait une place dans les cuisines. 76 % des groupes en restauration l’utilisent déjà, d’après le baromètre Food Hotel Tech 2026. Mais cet outil peut-il vraiment sauver le secteur ?
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