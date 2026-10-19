Le secteur de la restauration, lui aussi, connaît ses hauts et ses bas. Les défaillances sont toujours importantes, les inquiétudes redoublent et, parmi les incertitudes, l’intelligence artificielle se fait une place dans les cuisines. 76 % des groupes en restauration l’utilisent déjà, d’après le baromètre Food Hotel Tech 2026. Mais cet outil peut-il vraiment sauver le secteur ?

Comme partout ailleurs, l’IA s’impose comme un outil presque indispensable. Elle permet de gagner du temps, d’automatiser des tâches répétitives ou de simplifier ses démarches administratives, entre autres. Dans les restaurants, il n’est plus question de s’en cacher, l’IA est aussi utilisée au quotidien, aussi bien pour de l’analyse de données, des prévisions, que pour optimiser les ressources. « L’IA, soit ça permet de gagner du temps, soit ça permet de faire des choses qu’on ne faisait pas auparavant », a confirmé Bastien Peccoux, cofondateur de Tandoor Club, à l’occasion d’une conférence en vue du salon Foodorama, prévu en février prochain.