La NFL, soit le football américain, se prépare à écrire l’histoire ! Voilà que le sport débarque en France, ce 25 octobre, pour son tout premier match de saison régulière organisé dans l’hexagone. Pour l’occasion, le Stade de France se prépare à marquer les esprits…

Bienvenue à la National Football League (NFL) ! C’est l’heure du show pour la ligue nord-américaine de football américain, qui prépare plus qu’un match – un événement – pour les fans. Ce 25 octobre, le Stade de France accueillera les New Orleans Saints contre les Pittsburgh Steelers. Et parmi les spectateurs, on devrait retrouver la dizaine de millions de fans du sport qui séjournent en France, une estimation qui fait du pays un marché important de supporters de la NFL.

La NFL, c’est 33 500 licenciés en 2025, d’après la Fédération française de football américain (FFFA). C’est aussi près de 23 milliards de dollars (20 milliards d’euros) de revenus annuels, soit une hausse de 8,9 % depuis 2023. Les droits TV sont, eux aussi, astronomiques, estimés à plus de 110 milliards de dollars (près de 98 milliards d’euros).

« Le match en soi n’est pas le but. C’est le catalyseur »

Pour l’occasion, Paris voit grand ! La capitale se prépare à accueillir les supporters et curieux dans la NFL House. Les 23 et 24 octobre, les visiteurs pourront directement s’immerger dans la culture américaine. Au programme, des rencontres avec des personnalités, des concours, des cadeaux ou des animations… sans même parler du trophée Vince Lombardi, remis chaque année à l’équipe championne, qui y sera exposé. Un pop-up store officiel ouvre également au cœur de Paris, du 19 au 25 octobre. Les visiteurs y trouveront des collections inédites et un espace immersif. De quoi capitaliser sur l’événement…

Avec de la démesure… L’événement est qualifié de « mini-Super Bowl » par Brett Gosper, directeur NFL Europe et Asie-Pacifique. « Il y aura un spectacle à la mi-temps, plein d’événements. Le match en soi n’est pas le but. C’est le catalyseur, c’est le point de départ pour l’augmentation de l’investissement dans le marché ». Alors, sans surprise, il faut s’attendre à un véritable show à l’américaine. La NFL aurait demandé de prévoir 300 burgers, 300 pizzas et 300 hot-dogs tout spécialement pour la centaine de joueurs des deux équipes qui joueront ce soir-là, d’après nos confrères de RMC Sport.

L’essor de la discipline… mais pas que !

Les rangs des licenciés et supporters de la NFL grandissent, aux États-Unis comme ailleurs. Alors, après 62 matchs de saison régulière déjà organisés à Berlin, Londres, Madrid, Munich ou Toronto… c’est au tour de Paris de s’ajouter à cette longue liste. Une bonne nouvelle pour le Stade de France, qui voit alors sa place d’enceinte sportive internationale légitimée. « L’organisation d’un match de saison régulière à Paris en 2026 marque une nouvelle étape enthousiasmante dans la poursuite de l’expansion internationale de la ligue », a confirmé Roger Goodell, commissaire de la NFL, dans un communiqué.

Et à l’avenir, le sport devrait encore évoluer. Roger Goodell a d’ailleurs confié vouloir organiser 16 matchs à l’étranger chaque année. Une manière assurée de développer le sport et son rayonnement international. « C’est à la fois beaucoup de plaisir et une récompense pour nous qui sommes engagés depuis des années dans le football américain. Je ne sais pas si ce sera une révolution, mais ce match va donner un coup de projecteur important à la discipline », a souligné Frédéric Paquet, président de la FFFA, en février dernier, à L’Équipe.