Temps de lecture estimé : 2 minutes

Par Michèle Hallak, directrice régionale France de Feedzai

TRIBUNE. Les fraudes bancaires connaissent actuellement une recrudescence inquiétante. Les cybercriminels n’hésitent pas à exploiter les vulnérabilités humaines et technologiques pour escroquer les consommateurs. Les banques, en première ligne face à ces attaques, se doivent de redoubler de vigilance et de renforcer leurs dispositifs de prévention.



Fraude bancaire : un contexte sous tension

Le dernier rapport de la Banque de France sur la fraude bancaire au premier semestre 2024 souligne une évolution paradoxale : si le montant global fraudé a diminué, le nombre d’opérations frauduleuses a bondi de +12 %, atteignant 3,9 millions d’opérations contre 3,5 millions sur la même période en 2023. Cette hausse traduit une sophistication croissante des méthodes employées par les cybercriminels.

Ces arnaques exploitent des victimes ciblées, souvent vulnérables sur le plan émotionnel. Selon Patricia Harney, psychologue clinicienne et professeure adjointe de psychologie en psychiatrie à Harvard : « Les victimes de ces fraudes subissent des conséquences psychologiques durables : hypervigilance, insomnie, perte de confiance et stress post-traumatique ». Le préjudice financier s’accompagne donc d’un impact humain considérable.

Les leviers de la fraude bancaire

Les « brouteurs » et autres cybercriminels exploitent des leviers émotionnels forts tels que la solitude ou l’urgence pour inciter leurs victimes à effectuer des virements financiers souvent irrécupérables. Avec l’accélération de la digitalisation et les avancées en intelligence artificielle, leurs techniques se perfectionnent : deepfakes, voix artificielles, et manipulation des données à des fins frauduleuses.

Les banques doivent donc réagir avec anticipation en renforçant leurs systèmes de détection des transactions inhabituelles et en éduquant leurs clients sur les signaux d’alerte : montants disproportionnés, virements inexpliqués ou demandes insistantes de transferts d’argent à l’étranger.

Les banques en première ligne pour contrer la fraude

L’impact de ces fraudes est double :

Pour les victimes : des pertes financières parfois irrémédiables et un traumatisme psychologique durable ;

Pour les banques : des défis réglementaires et opérationnels pour détecter, bloquer et remédier à ces fraudes tout en préservant la relation de confiance avec leurs clients ;

Face à cette menace, la prévention de la criminalité financière reste la clé. Les banques, accompagnés par des experts, peuvent désormais déployer des solutions innovantes basées sur l’intelligence artificielle afin de :

Analyser en temps réel les transactions pour repérer les anomalies ;

D’anticiper les schémas frauduleux grâce à des algorithmes prédictifs ;

Améliorer l’expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité des transactions.

L’objectif est clair : détecter et stopper les fraudeurs avant qu’ils ne causent des dommages irréversibles. Dans un contexte de menace croissante, la vigilance doit être de mise. Les banques, accompagnées par des professionnels, ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention et la protection de leurs clients face à ces nouvelles menaces.