Qui ? Karanext

Quoi ? un ERP pensé pour simplifier la gestion des entreprises

Fondée il y a cinq ans par Christian Verdier, Karanext édite des logiciels de gestion destinés aux sociétés de services, notamment aux bureaux d’études, aux cabinets d’architectes et de conseil. Son ambition : proposer une alternative plus intuitive aux solutions traditionnelles, et accompagner la croissance de ses clients.

Un logiciel pour structurer les entreprises

Après plusieurs années d’expérience dans le secteur des logiciels de gestion, Christian Verdier identifie un manque sur le marché. D’un côté, des outils destinés aux très petites structures ; de l’autre, des solutions complexes conçues pour les grandes entreprises. « Entre les deux, il y avait un manque », résume-t-il. C’est pour répondre à ce besoin qu’il lance Karanext.

Basée à Paris, l’entreprise propose un progiciel de gestion intégré (ERP) qui centralise plusieurs fonctions : gestion commerciale, ressources humaines, facturation et suivi des projets. L’objectif est de donner aux dirigeants une meilleure visibilité sur leur activité, en leur permettant notamment de suivre la rentabilité des projets, les factures à émettre ou encore les besoins de formation des collaborateurs.

Pour se différencier des acteurs historiques, Karanext mise sur l’ergonomie de sa solution, développée selon les principes du logiciel en tant que service (SaaS). Cette approche permet de proposer une interface plus intuitive, sans sacrifier les fonctionnalités nécessaires au pilotage d’une entreprise. La société cible principalement les organisations qui comptent entre 10 et 100 collaborateurs, même si son plus gros client en rassemble 400.

La proximité comme moteur de croissance

Dans un secteur où changer de logiciel de gestion peut représenter un risque, la confiance est essentielle. Pour convaincre ses premiers clients, Karanext a beaucoup misé sur le bouche-à-oreille. « On ne confie pas son système de gestion à n’importe qui », souligne Christian Verdier. « Il y avait au début des personnes qui n’ont pas voulu avancer avec nous, même si la solution leur plaisait, parce qu’elles ne nous connaissaient pas. »

La fidélisation constitue également un levier de développement. Le dirigeant cite un client dont le chiffre d’affaires est passé de 20 à 120 millions d’euros en cinq ans, tout en restant accompagné par Karanext. Pour faciliter l’adoption de son outil, l’éditeur propose des formations personnalisées, organisées en sessions courtes d’environ une heure. Plutôt qu’une formation générale concentrée sur une demi-journée, les utilisateurs sont accompagnés dans la durée, selon leurs besoins et leurs usages. Une manière de faciliter la prise en main et de limiter les difficultés liées au changement de logiciel.

Autre enjeu : la facturation électronique. « Nous avons pris le pari très tôt de développer en fonction de cette réforme. Ça fait au moins trois ans qu’on travaille sur des fonctionnalités qui aujourd’hui permettent d’être compatibles avec la réforme, parce qu’on savait que cette réforme arrivait et qu’on voulait être complètement compatibles avec elle », déclare le CEO de l’entreprise. Ses utilisateurs peuvent ainsi gérer l’émission et la réception des factures depuis son logiciel.

L’IA et l’international en ligne de mire

Pour poursuivre sa croissance, Karanext entend enrichir sa solution et continuer à recruter. L’intelligence artificielle fait également partie de ses développements. Un défi pour les éditeurs : « C’est un domaine qui évolue très vite », reconnaît Christian Verdier. Rester à jour sur les nouvelles possibilités et les bonnes pratiques exige donc une adaptation constante.

À plus long terme, l’entreprise envisage aussi de renforcer sa présence à l’international. Certains de ses clients disposent déjà de filiales étrangères et Karanext reçoit des sollicitations venues d’autres pays. Le développement de fonctionnalités adaptées aux organisations multi-entités et multidevises figure ainsi parmi ses pistes de travail. Sans annoncer de calendrier précis, Christian Verdier vise à proposer un outil toujours plus complet, capable de suivre les entreprises à mesure qu’elles grandissent. Et c’est tout le mal qu’on lui souhaite.