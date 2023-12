Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? REBORN

Quoi ? Leader des produits tech reconditionnés en France



REBORN, cette entreprise qui se distingue avec sa vaste gamme de produits technologiques entièrement reconditionnés en France, base ses activités au cœur de son site de production à proximité de Nice. À l’origine issue du groupe DPA Europe, REBORN tire sa légitimité d’une riche histoire familiale ancrée dans les secteurs de la technologie et du commerce de détail depuis près de 50 ans.

Fondé en 1976 par Franck Lellouche, le groupe s’est initialement positionné sur le marché de l’automobile, se spécialisant dans les autoradios et développant une activité de fabrication pour des grands groupes de distribution français. En 2003, le fils du fondateur, Roger-David Lellouche, rejoint l’entreprise. Il introduit alors une vision novatrice qui identifie les opportunités émergentes, Roger-David Lellouche élargit l’offre de l’entreprise en commercialisant des lecteurs DVD et en anticipant les perspectives liées à l’avènement de la TNT. En 2016, l’entreprise vend un million de boîtiers TNT avant de se diversifier dans la mobilité urbaine. En 2017, conscient des besoins croissants des consommateurs, il décide d’investir dans le reconditionné et fonde REBORN, capitalisant sur son vaste réseau de distribution.

L’art du reconditionné bleu blanc rouge

D’abord posons les bases, le reconditionnement qu’est-ce c’est au juste ? Pour faire simple, c’est une remise en état de produits électroniques, qui de nos jours répond à une demande croissante. Les clients se tournent alors davantage vers ce mode de consommation souvent par considération économique et environnementale. De plus, contrairement aux simples produits d’occasion, les produits reconditionnés par REBORN subissent des tests et des réparations, ce qui offre une alternative durable et abordable !

À l’heure où de nombreux acteurs du reconditionnement se basent à l’étranger, REBORN fait le choix du « made in France ». C’est ce que nous explique Jean Thibeau, le directeur commercial de la marque : « On est malheureusement sur un marché où vous pouvez avoir des produits reconditionnés qui viennent de partout, et où le client final n’a pas forcément toutes les informations sur la façon dont a été reconditionné le produit, où et dans quelle circonstance. Donc pour nous c’est vraiment essentiel d’expliquer aux clients français que le reconditionnement REBORN n’a lieu qu’en France ».

Par ses actions, REBORN se montre alors grandement engagé en faveur de la transparence et de la qualité. Cela se vérifie également par son obtention de la certification Service France remise par l’Afnor. Celle-ci souligne l’excellence des services client et après-vente de REBORN basés en France, qui valorisent son savoir-faire 100 % tricolore.

Le « R » de REBORN pour « rigueur »

En effet, les procédures de vérification des produits sont strictes. Elles comprennent 54 points de contrôle, qui garantissent uniquement la commercialisation de produits qui répondent aux normes élevées de qualité que s’impose REBORN. La société a d’ailleurs mis en place une formation interne pour son personnel, qui utilise notamment des logiciels de test et de traçabilité, combinant opérations manuelles et tests technologiques. Le but est de passer chaque produit au crible afin de respecter la qualité promise aux consommateurs.

En 2022, REBORN a reconditionné 585 000 produits, mais l’entreprise prévoit tout de même une croissance de 15 % fin 2023. Actuellement, les ventes s’effectuent en propre et via des partenaires retail, mais la société ambitionne d’étendre sa visibilité par le biais de nouveaux partenariats. Jean Thibeau nous en dit plus : « Notre objectif est d’être davantage présent chez les opérateurs et les retailers, donc l’année 2024 devrait nous permettre d’être plus visible sur le marché français notamment via de nouveaux partenariats avec certains distributeurs. ». Rappelons-le, REBORN est proposé par de grandes enseignes, et se retrouve d’ailleurs exposé dans une dizaine de magasins. La volonté de la marque est d’être au plus près de ses consommateurs afin de permettre aux consommateurs d’avoir en face d’eux un produit auquel s’identifier.

Enfin, pour accompagner son expansion internationale, REBORN a investi 15 millions d’euros dans l’agrandissement de son site de production de 7 200 m², doublant ainsi sa superficie. Prévu pour 2025, celui-ci deviendra le plus grand site de reconditionnement en Europe, illustrant l’ambition de REBORN de rester à la pointe de l’industrie tout en contribuant à l’économie locale, puisque cet agrandissement s’accompagnera de la création de 200 emplois supplémentaires. Une initiative qu’ÉcoRéseau Business tenait à saluer.