L’« onboarding » désigne l’ensemble des étapes qui accompagnent un nouveau salarié, de la signature du contrat à son intégration dans l’équipe. Loin d’être une simple formalité, il pèse lourd dans la fidélisation des talents.

Ordinateur pas prêt, adresse mail inexistante, personne pour faire visiter les locaux… Le premier jour en entreprise laisse des traces. Et cette première impression peut décider de la suite de la collaboration.

Un accueil qui commence avant le premier jour

Selon Culture RH, l’onboarding comprend l’accueil, les démarches administratives, la formation au poste et la découverte de la culture d’entreprise. Il est piloté par les ressources humaines, avec le manager et l’équipe. Mais il ne démarre pas à l’arrivée du salarié. Helloworkplace parle de « préboarding » : faire signer le contrat à l’avance, préparer le programme de la première journée, envoyer les infos pratiques (horaires, tenue, lieu) et garder le contact. Ophélie Chazot, consultante RH interrogée par France Travail, insiste sur ce point : le processus débute avant l’arrivée et se poursuit pendant les mois qui suivent la prise de poste.

Pourtant, les attentes des recrues restent souvent sans réponse. D’après une étude PageGroup relayée par Helloworkplace, 74 % des candidats souhaiteraient un premier contact avec leurs futurs collègues avant même leur arrivée, mais seules 16 % des entreprises sondées le proposent.

Les premières semaines, l’heure de vérité

Une fois le salarié installé, tout se joue dans la durée. Parrainage, points réguliers avec le manager, rencontres avec d’autres services, déjeuner d’équipe : ces rituels aident à prendre ses marques. « Le maître-mot d’un onboarding réussi est la communication », résume Ophélie Chazot, qui recommande des feedbacks fréquents pour clarifier les attentes. Elle ajoute qu’un nouvel arrivé se sentira bien dès le départ « s’il se sent, tout simplement, le bienvenu ». Encore faut-il écouter ses retours : inviter un salarié à s’exprimer pour ne pas en tenir compte ensuite serait pire que de ne rien demander.

Les entreprises ont de bonnes raisons de s’y mettre. Selon Culture RH, seuls 12 % des employés estiment que leur entreprise réussit son intégration de façon exemplaire.

Négliger l’accueil coûte cher. Ophélie Chazot cite 45 % de démissions dans les premiers mois suivant l’embauche, qu’elle explique par une intégration bâclée, des missions éloignées de la promesse initiale ou des relations tendues avec l’équipe. L’étude PageGroup va dans le même sens : 58 % des salariés qui ne se sont pas sentis bien accueillis ont pensé à démissionner dès la fin de leur premier jour. Sur le plan financier, la facture peut grimper vite. D’après Igensia RH, un recrutement raté peut coûter jusqu’à 300 % du salaire annuel du collaborateur. Un onboarding soigné n’est donc pas qu’un geste de bienvenue : c’est un levier de rétention et de performance durable, qui peut écarter l’offboarding.