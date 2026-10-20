Mardi 20 octobre 2026, Stéphane Séjourné, le vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle de la Commission européenne était à Nouméa pour signer un protocole d’accord avec Bruxelles autour du nickel. Ce métal blanc argenté – principalement utilisé pour la fabrication d’acier inoxydable – est au cœur d’enjeux économiques et industriels majeurs. Et il ravive les débats sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie...
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