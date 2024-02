Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 26 février

>26 février 1885 : partage de l’Afrique subsaharienne

Il y a près de 140 ans, la conférence de Berlin sur le partage de l’Afrique noire prenait fin. Elle visait à partager cette partie du continent considérée comme une terre sans maître par les Européens. Et ce donc sans prendre en compte l’avis des habitants…

Mardi 27 février

>The Good Forum #6 – Le luxe fait sa mue

Rendez-vous à 9 heures à l’auditorium du Groupe Le Monde pour comprendre comment le luxe se réinvente pour réussir sa mue dans une décennie en recherche de nouveaux codes et de nouvelles valeurs. Pour y participez, c’est juste ici !

> Journée mondiale des ONG

Mercredi 28 février

> Trophées SPORSORA du marketing sportif 2024



SPORSORA, l’organisation référente pour penser et influencer le développement responsable de l’économie du sport, organise en 2024 la 20e édition des Trophées SPORSORA du marketing sportif. Ils récompensent ainsi les réalisations les plus impactantes, complètes, efficientes et innovantes menées par les acteurs de l’économie du sport de l’année écoulée.

Jeudi 29 février

> LE GRAND PRIX DES FAVOR’I – édition 2024

Le Grand Prix des Favor’i récompense chaque année l’excellence du e-commerce ! Organisé par la Fevad et co-produit par BFM Business, ce rendez-vous incontournable met sous le feu des projecteurs les meilleurs sites et initiatives en matière de e-commerce. Participez-y !

Vendredi 1er mars

> « Gestion des ressources humaines : l’essentiel des connaissances, des outils, des innovations et des meilleures pratiques RH »



Vous voulez en apprendre davantage sur la gestion des ressources humaines ? Parvenez-y grâce à cet ouvrage de Jean-Marie Peretti, à paraître ce vendredi aux éditions Vuibert.

Samedi 2 mars

> Il y a 55 ans, le Concorde volait pour la toute première fois

C’est le 2 mars 1969 que l’avion supersonique franco-anglais « Concorde » effectue son premier vol d’essai depuis Toulouse en Occitanie (alors Midi-Pyrénées), son premier vol commercial aura lieu sept ans plus tard.

Dimanche 3 mars

> Grève mondiale pour le climat

crédits : shutterstock