Et si l’IA ne servait pas à penser à notre place, mais à remettre nos certitudes en question ? Lancée ce lundi 26 octobre à l’initiative de l’entrepreneur récidiviste Frédéric Mazzella (BlaBlaCar, Dift), la plate-forme éditoriale Cogitors propose un nouveau format d’entretien dans lequel l’intelligence artificielle dialogue avec des personnalités pour approfondir leurs idées, pointer leurs contradictions et ouvrir de nouvelles pistes de réflexion.

Ni interview classique ni podcast, le « cogit » repose sur un échange à huis clos entre une personnalité et une intelligence artificielle. Le principe : questionner, argumenter, confronter les points de vue. Loin des assistants parfois accusés de conforter leurs utilisateurs dans leurs opinions, l’IA de Cogitors cherche au contraire à pousser ses interlocuteurs dans leurs retranchements.

Confronter les connaissances de la machine au regard critique de l’expert

Six premiers échanges sont disponibles au lancement, avec le médecin Michel Cymes, l’écrivain et académicien Jean-Christophe Rufin, les entrepreneurs Arthur Auboeuf et Jean-Pierre Nadir, l’astronaute Claudie Haigneré, ou encore la directrice de Station F Roxanne Varza. Les sujets vont de l’avenir de la médecine à la place de l’IA dans la création littéraire, en passant par les modèles économiques et l’exploration spatiale.

Lors de son échange avec Cogitors, Michel Cymes interroge ainsi les biais potentiels de l’IA en matière de santé : « Comment s’assurer que l’IA ne va pas reprendre les arguments des antivax, parce que ce sont eux qui s’expriment le plus sur le Net ? » Une question qui illustre l’ambition du format, confronter les connaissances de la machine au regard critique de l’expert.

La réflexion humaine au cœur du dispositif

Inspiré de la maïeutique socratique, qui consiste à faire émerger la pensée par le questionnement, le format ne vise pas à produire un consensus. L’objectif est plutôt d’obliger chacun à préciser ses arguments et à explorer les limites de son raisonnement. L’équipe éditoriale vérifie les données avancées par l’IA, puis sélectionne les passages les plus éclairants. Chaque contenu est ensuite relu et validé par l’expert avant publication.

Pour Frédéric Mazzella, fondateur de Cogitors : « L’usage le plus intéressant de l’intelligence artificielle n’est pas de lui demander de penser à notre place, mais de l’utiliser pour mieux penser par nous-mêmes. » La plate-forme prévoit désormais une publication hebdomadaire, accessible gratuitement sur Cogitors.com.

Cogitors est né dans Robot 1er, le roman-feuilleton de Frédéric Mazzella. Le roman est en cours de diffusion en ligne actuellement, au rythme d’un chapitre par semaine, et sera en librairie le 4 février 2027, aux Éditions Eyrolles. Cette fiction imagine une IA à la présidence de la République. Au chapitre 24, Cobot, l’IA héros du roman, baptise « Cogitors » les experts avec lesquels il discute, et qui font émerger de nouveaux arguments.