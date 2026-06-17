Temps de lecture estimé : 2 minutes

La deuxième édition du Mastermind « L’Appât du Bien », présentée par le fondateur de Dift et BlaBlaCar, Frédéric Mazzella, réunira les 26 et 27 juin 2026 des dizaines d’entrepreneurs triés sur le volet aux Sables-d’Olonne (Vendée). Organisé par la communauté Squared, l’événement propose deux jours d’échanges, de réflexion et de travail collaboratif entre entrepreneurs.

Parler entrepreneuriat pendant tout un week-end les pieds dans le sable ? Vous en rêviez, Frédéric Mazzella l’a fait ! Dans un format volontairement intimiste, l’événement entend favoriser les échanges de fond et l’intelligence collective afin d’aider les participants à franchir une nouvelle étape dans le développement de leur entreprise.

« Être utile à grande échelle »

C’est la thématique de cette deuxième édition. L’objectif du Mastermind ? répondre à une problématique largement partagée par les créateurs d’entreprise : l’isolement du dirigeant. Pendant deux jours, les participants pourront partager leurs difficultés et bénéficier du regard de leurs pairs ainsi que de celui d’entrepreneurs aguerris.

Loin des approches théoriques, l’événement privilégie l’action et la mise en pratique. Chaque participant est invité à travailler sur ses problématiques réelles, à travers des ateliers, afin de repartir avec des solutions concrètes, des pistes de développement et des leviers immédiatement activables pour accélérer la croissance de son projet.

« Avec le temps, on sent si la personne vend son projet… ou si elle le vit. Vendre, c’est convaincre. Vivre son projet, c’est juste en parler avec tellement de sincérité que ça en devient contagieux. C’est ce que je cherche », dixit Frédéric Mazzella.

Entre 30 et 50 entrepreneurs sélectionnés

Le Mastermind réunira entre 30 et 50 entrepreneurs sélectionnés sur dossier. Réunis en petit comité, ils bénéficieront d’un environnement propice aux échanges approfondis, au partage d’expériences et à la création de connexions durables.

Aux côtés de Frédéric Mazzella, plusieurs personnalités reconnues de l’écosystème entrepreneurial participeront également à cette édition. Parmi elles figurent Taïg Khris, fondateur d’OnOff, Jérôme Masurel, cofondateur de 50 Partners, ainsi qu’Isabelle Rabier, fondatrice de Joli Moi.

À travers ce format, Squared entend proposer une expérience unique dans l’univers francophone des communautés entrepreneuriales. Avis aux entrepreneurs intéressés : vous avez jusqu’à la fin de semaine pour candidater !